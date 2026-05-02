Я благодарю всех, кто вложил свой труд в эту ценную работу, направленную на защиту семьи - отметила она в своей публикации в социальной сети NSosyal

Эмине Эрдоган приняла участие в презентации «Документа о видении на 10 лет в области семьи и народонаселения» Я благодарю всех, кто вложил свой труд в эту ценную работу, направленную на защиту семьи - отметила она в своей публикации в социальной сети NSosyal

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган выразила надежду, что «Документ о видении на 10 лет в области семьи и народонаселения», который определит направление развития на ближайшие 10 лет, принесет благо стране и народу.

Эмине Эрдоган в своей публикации в социальной сети NSosyal, посвященной презентации «Документа о видении на 10 лет в области семьи и народонаселения», организованной Министерством по делам семьи и социальных услуг в Конгресс-центре Халич, в которой она принимала участие, отметила:

«Я желаю, чтобы «Документ о видении на 10 лет в области семьи и народонаселения», который определит направление развития на ближайшие 10 лет, принес благо нашей стране и нашему народу. Я благодарю всех, кто вложил свой труд в эту ценную работу, направленную на защиту семьи — самой прочной опоры нашего общества — и укрепление связей между поколениями».