Эмине Эрдоган: Наш народ не подчинит свою волю никакой силе

Orhan Onur Gemici, Nariman Mehdiyev
15 Июля 2026•Обновить: 15 Июля 2026
Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган заявила: «15 июля — это исторический переломный момент, когда наш народ провозгласил всему миру, что не подчинит свою волю никакой силе».
Эмине Эрдоган в своей публикации в социальной сети, посвящённой мероприятию «10-я годовщина 15 июля: Воля наша - победа наша», в Столичном народном парке, отметила:
«15 июля — это исторический переломный момент, когда наш народ провозгласил всему миру, что не подчинит свою волю никакой силе. По случаю программы «10-я годовщина 15 июля: Воля наша, победа наша» мы вновь с уважением и благодарностью вспомнили об этом уникальном сопротивлении. Я желаю, чтобы сила, которую мы черпаем из нашего единства, и впредь оставалась самым надежным залогом нашего будущего».