Желаю, чтобы сила, которую мы черпаем из нашего единства, и впредь оставалась самым надежным залогом нашего будущего - написала первая леди Турции

Эмине Эрдоган: Наш народ не подчинит свою волю никакой силе Желаю, чтобы сила, которую мы черпаем из нашего единства, и впредь оставалась самым надежным залогом нашего будущего - написала первая леди Турции

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган заявила: «15 июля — это исторический переломный момент, когда наш народ провозгласил всему миру, что не подчинит свою волю никакой силе».

Эмине Эрдоган в своей публикации в социальной сети, посвящённой мероприятию «10-я годовщина 15 июля: Воля наша - победа наша», в Столичном народном парке, отметила:

«15 июля — это исторический переломный момент, когда наш народ провозгласил всему миру, что не подчинит свою волю никакой силе. По случаю программы «10-я годовщина 15 июля: Воля наша, победа наша» мы вновь с уважением и благодарностью вспомнили об этом уникальном сопротивлении. Я желаю, чтобы сила, которую мы черпаем из нашего единства, и впредь оставалась самым надежным залогом нашего будущего».