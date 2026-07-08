Первая леди Турции поделилась своими впечатлениями о торжественном ужине, устроенном в честь лидеров и их супруг в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО

Эмине Эрдоган: надеюсь, что этот саммит будет способствовать дальнейшему развитию культуры диалога и взаимопонимания Первая леди Турции поделилась своими впечатлениями о торжественном ужине, устроенном в честь лидеров и их супруг в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган поделилась своими впечатлениями о торжественном ужине, устроенном в честь лидеров и их супруг, принимающих участие в 36-м саммите глав государств и правительств НАТО.

В своей публикации в социальной сети NSosyal Эмине Эрдоган отметила:

«По случаю 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, проходящего в нашей стране, мы с большим удовольствием принимаем глав государств и правительств, а также их уважаемых супруг на официальном ужине. В период, когда поиск решений общих мировых проблем набирает силу, я надеюсь, что этот важный саммит будет способствовать дальнейшему развитию культуры диалога и взаимопонимания».