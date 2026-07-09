Эмине Эрдоган: исторический саммит НАТО в Анкаре должен открыть путь к новым надеждам

Betül Bilsel, Abdulrahman Yusupov
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган опубликовала обращение по случаю состоявшегося в Анкаре 36-го саммита глав государств и правительств НАТО.
В публикации в социальной сети турецкой платформы NSosyal Первая леди Турции выразила надежду, что саммит НАТО в Анкаре «принесет пользу Турции и всему человечеству».
«Надеюсь, что саммит НАТО в Анкаре пойдет благо нашей стране и человечеству. Желаю, чтобы этот исторический саммит стал поворотным моментом, который будет способствовать укреплению доверия во имя человечества, развитию культуру взаимопонимания и открывающим путь к новым надеждам», - написала она.
К публикации прилагается видеоролик с кадрами, запечатленными во время саммита.