Первая леди Турции поделилась публикацией по случаю 36-го саммита глав государств и правительств Североатлантического альянса

Эмине Эрдоган: исторический саммит НАТО в Анкаре должен открыть путь к новым надеждам Первая леди Турции поделилась публикацией по случаю 36-го саммита глав государств и правительств Североатлантического альянса

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган опубликовала обращение по случаю состоявшегося в Анкаре 36-го саммита глав государств и правительств НАТО.

В публикации в социальной сети турецкой платформы NSosyal Первая леди Турции выразила надежду, что саммит НАТО в Анкаре «принесет пользу Турции и всему человечеству».

«Надеюсь, что саммит НАТО в Анкаре пойдет благо нашей стране и человечеству. Желаю, чтобы этот исторический саммит стал поворотным моментом, который будет способствовать укреплению доверия во имя человечества, развитию культуру взаимопонимания и открывающим путь к новым надеждам», - написала она.

К публикации прилагается видеоролик с кадрами, запечатленными во время саммита.