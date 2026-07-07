Участники дискуссии указали на сохраняющиеся дисбалансы в регионе и отметили различия во взглядах внутри администрации США на будущее НАТО и Балкан

Эксперты обсудили перспективы евроатлантической интеграции Балкан на полях саммита НАТО в Анкаре Участники дискуссии указали на сохраняющиеся дисбалансы в регионе и отметили различия во взглядах внутри администрации США на будущее НАТО и Балкан

В рамках мероприятия «Диалоги саммита НАТО», организованного Турецким атлантическим советом (ATA Türkiye) и Центром исследований внешней политики и безопасности Hariciye, состоялась панельная дискуссия «Балканы и евроатлантическая интеграция: стабильность, расширение и стратегическое соперничество».

На мероприятии, прошедшем в Анкаре при поддержке Ассоциации промышленников и предпринимателей Турции (TÜSİAD), обсуждались вопросы евроатлантической интеграции Балкан и существующей напряженности в регионе.

Модератором панели выступил бывший посол Хакан Окчал. В дискуссии приняли участие председатель Атлантического совета Боснии и Герцеговины, профессор Мостарского университета Дияна Гупта, профессор Университета Джонса Хопкинса Эдвард П. Джозеф и бывший посол Елена Поптодорова.

Гупта подчеркнула важность поддержки, оказываемой Боснии и Герцеговине со стороны НАТО и Европейского союза, отметив, что вопросы безопасности, сохранения мира, экономики и инвестиций имеют для страны критическое значение.

По ее словам, благодаря присутствию США и штаб-квартир НАТО, а также поддержке таких стран, как Турция, Франция и Германия, Босния и Герцеговина получила помощь в развитии производства современных вооружений. Вместе с тем она подчеркнула, что стране необходимы дополнительные проекты НАТО.

«Я считаю, что нашей важнейшей целью должно стать проведение инвестиционного семинара для Боснии и Герцеговины после формирования крупномасштабного НАТО», — заявила Гупта.

- Неравенство между странами Балкан

Профессор Эдвард П. Джозеф отметил, что лидеры НАТО, говоря о Балканах, уделяют особое внимание вопросам оборонной промышленности.

«Ключевой посыл саммита заключается в необходимости срочного достижения Европой самодостаточности. Существует мнение, что Европа сможет стать самодостаточной в условиях перераспределения бремени, на котором настаивают США, несмотря на серьезную угрозу со стороны России. Это представляет угрозу для самого европейского континента и, на мой взгляд, также для Соединенных Штатов», — сказал он.

По словам Джозефа, говорить о самодостаточности Балкан пока не приходится. Он отметил, что, несмотря на заявления Европы о стремлении к стратегической автономии, страны Балканского региона по-прежнему зависят от США.

Эксперт также подчеркнул, что государства Балкан находятся в неравном положении. По его словам, даже численность населения одной лишь Сербии превышает население многих других стран региона, и именно этот дисбаланс является одной из главных причин невозможности урегулирования существующих проблем.

«Я не говорю, что единственная проблема — это Сербия. Это Балканы, здесь существует множество факторов, а действия различных лидеров способствуют росту напряженности. Однако отличие Сербии заключается в том, что лидеры всех остальных стран стремятся к вступлению в НАТО, тогда как Сербия — нет», — заявил Джозеф.

- Различия во взглядах внутри администрации США на Балканы

Елена Поптодорова заявила, что, исходя из своего опыта участия в предыдущих саммитах, считает нынешний саммит НАТО одним из самых сложных.

По ее словам, это связано с тем, что до конца не ясно, действует ли администрация президента США Дональда Трампа из стремления реформировать альянс, восстановить баланс внутри НАТО и создать «НАТО 3.0», либо намерена полностью отказаться от участия в обеспечении европейской безопасности.

«Мы знаем, что в администрации президента Трампа существуют две разные школы мысли. Одна выступает за сохранение нынешнего курса, тогда как другая считает, что Соединенные Штаты должны уйти», — сказала Поптодорова.

Она также отметила, что, хотя в основе обсуждений находятся Балканы, в современной терминологии практически не рассматриваются вопросы Юго-Восточной Европы и Западных Балкан. Вместе с тем, по ее словам, отношения США с регионом по-прежнему сохраняются через призму американских интересов.