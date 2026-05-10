Халук Байрактар: первый экспортный контракт KIZILELMA является историческим событием

Председатель правления SAHA İstanbul и генеральный директор Baykar Халук Байрактар напомнил, что первый полет Bayraktar KIZILELMA состоялся в декабре 2022 года и с тех пор постоянно проводятся летные испытания: «В настоящее время мы приступили к серийному производству. В этом году мы планируем осуществить первые серийные поставки».



Международная выставка оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA 2026 проходит в Стамбульском выставочном центре под эгидой SAHA Istanbul, крупнейшего в Турции и Европе кластера оборонной, авиационной и космической промышленности.



Халук Байрактар стал гостем «Технологического стола AA», организованного на территории выставки SAHA 2026, глобальным коммуникационным партнером которой является агентство «Анадолу».



Отметив, что SAHA Istanbul была основана в 2015 году с 27 членами, он отметил, что сложившаяся сегодня картина наглядно демонстрирует трансформацию оборонной промышленности Турции.

«Главная цель SAHA Istanbul заключалась в том, чтобы стать структурой, которая бы продолжила начатый в Турции 25 лет назад процесс национализации оборонной и аэрокосмической отраслей в рамках концепции «Национального технологического прорыва», с прицелом на создание мощной экосистемы, особенно с участием частного сектора. Фактически это общественная организация, созданная 27 членами. Она начала свою деятельность, охватывая вопросы обороны, авиации и космоса, и с 2015 года в Турции, благодаря динамике развития оборонной сферы за последние 25 лет, действительно сформировалась мощная экосистема.

Если в 2002 году в Турции насчитывалось не более 20 компаний оборонной промышленности, то на сегодняшний день мы уже говорим о более чем 3 тысячах компаний, работающих в сфере обороны. Наш экспорт в оборонной сфере составлял 250 миллионов долларов, в прошлом году превысил 10 миллиардов долларов, а в этом году цель — 13 миллиардов долларов. Это сектор, который ежегодно растет на 20% в реальном выражении», - сказал Байрактар.

Он подчеркнул, что SAHA Istanbul растет не только за счет количества членов, но и благодаря созданной ею качественной экосистеме:

«Процесс, начавшийся с 27 участников, сегодня насчитывает более 1300 членов. На самом деле, главное здесь не количество участников. Мы действовали с целью создать структуру, которая укрепит высококачественную оборонную экосистему. В состав SAHA вошло более 30 университетов. Это стало крупнейшим промышленным кластером в Европе. И сегодня на выставке SAHA 2026 мы видим результаты этой работы. Наша первая выставка занимала 10 тысяч квадратных метров. Сейчас выставка занимает площадь в 100 тысяч квадратных метров. В очереди на аренду стенда на этой выставке стояли 200 компаний из Турции, а их число могло бы быть еще больше. С точки зрения глубины ассортимента и разнообразия продукции Турция действительно достигла совершенно иного уровня».

- В этом году на выставке SAHA было подписано экспортных контрактов на сумму 8 миллиардов долларов



Халук Байрактар, обратив внимание на то, что выставка SAHA 2026 объединяет крупные компании и малый-спедний бизнес в рамках одной экосистемы: «Здесь действует следующая логика. Мы размещаем генеральных подрядчиков и их экосистему поставщиков рядом друг с другом. У нас есть основные коридоры. Вдоль «Зеленой линии» располагаются основные компании, а вдоль «Бирюзовой линии» — их поставщики. Когда приходит посетитель, он видит не только основную компанию, но и всю экосистему. Это очень важно для нас».



Отметив, что выставке проявили большой интерес не только турецкие, но и международные участники, Халук Байрактар продолжил словами:



«На выставке SAHA 2026 было очень активное участие из Европы, Америки, Азии, Ближнего Востока и Африки. Особенно высокие отзывы мы получили от зарубежных делегаций. На этот раз я очень ясно заметил, что уровень, которого достигла оборонная промышленность Турции, воспринимается по-другому. Говорят даже так: если посмотреть на нашу географию, то, двигаясь на запад от Китая, можно увидеть, что самая глубокая и сильная экосистема сейчас создана именно в Турции. И это для нас предмет гордости».

В этом году выставка вызвала более активный интерес со стороны Европы и Америки. Мы провели 17 панельных дискуссий, а также состоялись еще 4 дискуссии, посвященные космосу. На мероприятие прибыли руководители высшего звена Инновационного фонда НАТО. В мероприятии принял участие заместитель министра из Канады. Из Европы прибыли участники на уровне министров. Ведутся активные работы по расширению процессов сотрудничества Турции со странами НАТО в сфере обороны. В частности, мы наблюдаем, что в Европе начинают создаваться фонды оборонной промышленности. Фонды, которые раньше не хотели инвестировать в оборонную промышленность, теперь обращают внимание на эту сферу».



Он указал на экономический масштаб выставки.



«На выставке SAHA мы ставили целью привлечь 150 тысяч посетителей. Суббота — день для широкой публики и последний день выставки. На данный момент число посетителей превысило 120 тысяч человек. Здесь состоялось более 196 церемоний подписания контрактов. На прошлой выставке SAHA в 2024 году было подписано контрактов на общую сумму 6,3 миллиарда долларов. Из этих 6,3 миллиарда долларов 4,2 миллиарда были ориентированы на экспорт. В этом году на выставке было подписано экспортных контрактов на сумму 8 миллиардов долларов. Это огромный успех. Особое внимание здесь следует уделить компании ARCA. Из 8 миллиардов долларов контрактов 4,3 миллиарда приходятся на контракты, подписанные компанией ARCA. Кроме того, компания Baykar подписала первый экспортный контракт на KIZILELMA. Это также имеет историческое значение».

Подчеркнув, что значительная часть представленных на выставке систем состоит из продуктов, прошедших стадию концептуальной разработки и доказавших свою эффективность в полевых условиях, Байрактар сказал: «Мы, как SAHA, уделяем больше внимания продуктам, проверенным в полевых условиях, чем прототипам. Например, все платформы, которые вы видите у Baykar, прошли летные испытания и являются действующими летательными аппаратами. Мы предпочитаем, чтобы наши компании участвовали в выставке с продуктами, которые уже используются в полевых условиях».



- Мы создаем линию серийного производства двигателей для Bayraktar TB2, будем производить тысячи единиц в год



Гендиректор отметил, что эмбарго, с которыми Турция сталкивалась в прошлом, сегодня ускорили развитие отечественных решений. В оборонной промышленности сформировалась мощная инфраструктура, способная быстро реагировать на вызовы.



Байрактар, указав на то, что если Турция сталкивается с препятствиями при закупке определенных технологий, то она уже достигла уровня, когда может разрабатывать их собственными силами, добавил: «Мы часто сталкивались с этим. Во время операции «Единая Родина» в Азербайджане возникли проблемы с поставками камер. Сразу же было задействовано национальное решение ASELSAN. Сегодня это решение экспортируется в десятки стран мира. У нас были проблемы с каналами передачи данных, сегодня все, от SATCOM до каналов прямой видимости, производится на национальном уровне. В случае возникновения проблем Турция стала способна очень быстро находить решения».

Рассказывая о том, что в области двигательных технологий достигнут важный этап, Байрактар заявил:

«Турбодизельный двигатель для Bayraktar TB-3 разрабатывается компанией TEI. В первые годы мы закупали двигатель для Bayraktar TB-2 за рубежом, а теперь производим его самостоятельно. Мы создаем линию серийного производства и будем выпускать тысячи единиц в год. Мы протестировали и сертифицировали наш двигатель. Кроме того, работа над турбовентиляторными двигателями продолжается как в TEI, так и в Baykar, где мы ведем разработку двигателей собственными силами. Конечно, нам еще предстоит пройти долгий путь, но мы знаем, что сможем это сделать. Теперь у нас есть эта уверенность».



Байрактар, отметив, что в Турции уровень общественной заинтересованности в оборонной промышленности находится на уровне, редко встречающемся в мире, подчеркнул, что TEKNOFEST также способствует развитию этой культуры.



«Турецкий народ гордится оборонной промышленностью. Он гордится тем, что является ее частью. Он гордится тем, что участвует в любой ее сфере. На TEKNOFEST подают заявки 1,5 миллиона студентов. Они создают команды, разрабатывают проекты. Появляются стартапы. Это невероятно ускоряет развитие экосистемы», - продолжил он.

- Обратный отсчет до поставки Bayraktar KIZILELMA



Халук Байрактар поделился следующими комментариями по поводу Bayraktar KIZILELMA, одного из самых привлекающих внимание объектов выставки:



«Bayraktar KIZILELMA — это вершина технологий беспилотных летательных аппаратов, достигнутая за 25 лет. На данный момент все системы самолета, за исключением двигателя, разработаны на национальном уровне. Речь идет о полностью отечественной системе, включающей авионику, технологии связи, топливные системы, системы посадки, конструктивные элементы и даже тормозные колодки. Первый полет состоялся в декабре 2022 года, и с тех пор постоянно проводятся летные испытания. В настоящее время мы приступили к серийному производству. В этом году мы планируем осуществить первые серийные поставки.



С помощью радара AESA, разработанного ASELSAN, и ракет «воздух-воздух», разработанных TÜBİTAK SAGE, впервые в мире был сбит воздушный цель с беспилотного боевого самолета. Первой системой, которой это удалось, стала KIZILELMA. На данный момент KIZILELMA является самой передовой платформой в области технологий беспилотных боевых самолетов в своем классе».

- SKYDAGGER экспортируется в 17 стран



Отметив, что SKYDAGGER является одной из инициатив Baykar, он сказал: «Дроны FPV сейчас очень распространены. Ранее мы подарили FPV дроны странам, которым поставили Bayraktar TB2. Затем на эти дроны возник невероятный спрос. Компания SKYDAGGER, которую мы основали 2 года назад, сегодня экспортирует эти технологии в 17 стран мира. В то же время, благодаря технологиям искусственного интеллекта, эти платформы достигают уровня, позволяющего им принимать самостоятельные решения. То, о чем я говорю, доказано на практике. Это технология, которая уже широко используется. Даже в отсутствие глобальной системы позиционирования GPS или в случаях, когда сигналы GPS заглушаются, дрон может определять свое положение, глядя на поверхность земли через камеру. Это возможность, которую дает технология искусственного интеллекта», — рассказал он.

Подчеркнув необходимость технологической независимости Турции, Байрактар отметил, что это касается не только оборонных технологий, но и таких сфер, как здравоохранение, энергетика и телекоммуникации.



«На мой взгляд, оборонная сфера стала локомотивом этого процесса в Турции. Она стала примером того, как отрасль может развиваться на национальном уровне, процветать и способствовать процветанию страны. Турция дошла до того, что экспортирует это не только для себя, но и для всего мира, и стала демонстрировать лучшие результаты в определенных областях. Поэтому технологическая независимость является обязательным условием. Если мы хотим стать сильной Турцией и защитить наше будущее в столь сложных географических условиях, мы сможем обеспечить это только благодаря технологической независимости», — резюмировал Халук Байрактар.