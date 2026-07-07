Встреча была организована в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО

Хакан Фидан принял участие во встрече глав МИД Стамбульской инициативы о сотрудничестве Встреча была организована в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие во встрече глав МИД Стамбульской инициативы о сотрудничестве (СИС), партнерском форуме НАТО.

Об этом во вторник, 7 июля сообщается на странице МИД Турции в социальной сети американской компании Х.

Встреча была организована в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре.

Целью СИС является содействие долгосрочной глобальной и региональной безопасности путем предоставления не входящим в НАТО странам региона Большого Ближнего Востока возможности сотрудничать с Североатлантическим альянсом.

- Саммит НАТО в Анкаре

В столице Турции во вторник, 7 июля стартовал 36-й саммит глав государств и правительств стран-членов НАТО.

Лидеры 32 стран, включая президента США Дональда Трампа, в течение двух дней обсудят вопросы евроатлантической безопасности, укрепления оборонного потенциала, оборонных расходов и другие ключевые вызовы.

Одновременно с саммитом проходит Форум оборонной промышленности НАТО, на котором представители правительств и ведущих компаний обсуждают увеличение производственных мощностей, инвестиции в оборонный сектор и совместные проекты в области вооружений.

Саммит в Анкаре рассматривается как первый за 22 года саммит НАТО, проходящий в Турции, и как площадка, где союзники намерены адаптировать альянс к новым условиям безопасности, усилив европейскую ответственность за оборону при сохранении трансатлантического единства.