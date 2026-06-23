Хакан Фидан выступил с речью в Генеральном секретариате Совета нацбезопасности Турции

Mehmet Şah Yılmaz, Ulviyya Amoyeva
23 Июня 2026•Обновить: 23 Июня 2026
Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к Генеральному секретариату Совета национальной безопасности (СНБ) страны.
Об этом во вторник, 23 июня сообщается на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети турецкой платформы NSosyal.
Фидан посетил Генеральный секретариат СНБ в рамках Конференций по национальной безопасности. Здесь он обратился к участникам с речью.
В рамках Конференций по национальной безопасности в качестве докладчиков выступают министры, руководители государственных учреждений и организаций, а также ведущие академические эксперты в своих областях, которые освещают вопросы, входящие в их компетенцию, с точки зрения национальной безопасности.