Участник событий 15 июля уже 10 лет живет с 20 осколками в теле Абдуррахман Кафкас, получивший ранения в результате обстрела с вертолета перед Президентским комплексом

Абдуррахман Кафкас, получивший ранения в результате обстрела с вертолета перед Президентским комплексом во время попытки государственного переворота, организованной террористической организацией (FETÖ), уже десять лет живет с двадцатью осколками, оставшимися в его теле.

33-летний Кафкас, проживающий в районе Орханели провинции Бурса, в ночь попытки переворота находился в Анкаре, куда приехал навестить старшего брата. Узнав о происходящем из теленовостей, он отправился в район Бештепе, чтобы помешать продвижению танков, где и получил ранения.

Кафкас продолжает жить с осколками, которые, по его словам, считает своей «почетной медалью», и при каждой возможности рассказывает молодежи о том, что ему пришлось пережить в ночь попытки переворота.

- Я думал, что умираю. Решил, что на этом все закончится

Кафкас рассказал «Анадолу», что утром 15 июля находился в Йозгате, а после завершения своих дел приехал к брату в Анкару. Посмотрев по телевидению сообщения о попытке переворота, они направились к центральному офису Партии справедливости и развития (AK Parti).

По его словам, там уже собралась большая толпа людей, ожидавшие дальнейшего развития событий.

«Со стороны Президентского комплекса к нам подбежал седовласый мужчина в майке и закричал: «Ради Аллаха, скорее! Танки сейчас войдут на территорию комплекса!» Услышав это, мы побежали туда. Это было странное чувство, необычная атмосфера. Казалось, будто мы заранее договорились: молодые и пожилые, мужчины и женщины - все вместе, кто в шлепанцах, кто в шортах, около 30–40 человек, побежали к Президентскому комплексу. До него было примерно два километра», - рассказал он.

По словам Кафкаса, на перекрестке перед Президентским комплексом полицейские остановили толпу и предупредили, что они входят в опасную зону.

Однако, отметил он, никто не обратил внимания на это предупреждение.

Кафкас рассказал, что после того как они свернули за угол, увидели бронетехнику.

«Когда они заметили нас, сразу начали стрелять в воздух, пытаясь не подпустить ближе. Но мы подошли вплотную. Было около 00:45. Мы произносили текбиры и подняли турецкие флаги», - сказал он.

Во время съемки происходящего на мобильный телефон по ним открыли огонь с вертолета.

«С вертолета, с очень большого расстояния, по нам открыли огонь бронебойными пулями. Сначала я даже не понял, что произошло. Раздался настолько мощный взрыв, что мне показалось, будто ударная волна буквально придавила все внутренние органы вниз. Взрыв был невероятной силы. Именно тогда меня и ранило», - рассказал он.

По словам Кафкаса, он понял, что получил ранение, лишь спустя некоторое время.

«Я продолжал идти, но чувствовал, будто ноги уже не мои. Полностью исчезло ощущение в них. Я сел на бордюр и, пытаясь достать телефон из кармана, увидел, как по земле течет кровь. Только тогда понял, что ранен. Ноги сильно распухли, я терял очень много крови. Когда попытался разблокировать телефон, экран уже был весь в крови, и я не мог нажать на кнопки. Потом у меня начало темнеть в глазах. Я подумал: «Наверное, я умираю. На этом все закончится». Я уже почти ничего не видел.В этот момент ко мне подбежал один из наших граждан - брат Харун. Он помог мне. Сначала мы сняли с меня футболку и наложили ее как жгут на огромную рану на задней части левой ноги. Затем он взял меня на спину, отнёс ещё примерно на сто метров в безопасное место, остановил машину на другой стороне дороги, после чего еще трое человек помогли посадить меня в автомобиль и доставили в больницу», - рассказал он.

- Хорошо, что народ встал на защиту государства и своего президента

Кафкас рассказал, что в его тело попали 22 осколка. Два из них, находившиеся в ноге, были удалены, поскольку мешали ходить.

«У нас нет права жаловаться на свою судьбу. В ту ночь были наши братья, ставшие жертвами, были ветераны, потерявшие руки и ноги. По сравнению с ними нам не на что жаловаться. В моем теле до сих пор остаются 20 осколков. Конечно, это создает определенные трудности, но мы довольны тем, что имеем», - сказал он.

Говоря о десятилетии, прошедшем после попытки переворота, Кафкас отметил, что для тех, кто пережил ту ночь, ее боль остается такой же свежей, будто все произошло вчера. «Видя игры, которые велись против нашей страны, и грязные планы, я и сегодня могу сказать: хорошо, что тогда вышел на улицу, хорошо, что у меня был такой брат. Мы ведь могли остаться дома и спокойно пить чай. Но он проявил такую решимость, и мне было суждено стать ветераном. Я очень взволнован. 15 июля было не просто попыткой переворота это была попытка оккупации нашей страны. Не дай Бог, если бы этот переворот удался, сегодня Турция точно не находилась бы в нынешнем положении. Вокруг нас пылает кольцо конфликтов, рядом идут войны, однако наша страна не понесла от них ущерба. Поэтому хорошо, что мы тогда вышли, хорошо, что народ встал на защиту своего государства и президента. Сегодня я с полной уверенностью могу сказать: хорошо, что тогда были настоящие сыновья Родины, хорошо, что они поддержали друг друга», - отметил он.

Рассказывая о своей просветительской работе с молодежью, Кафкас отметил, что их цель — извлечь уроки из прошлого и двигаться вперед.

Он отметил, что события 15 июля нельзя воспринимать лишь как сюжет документальных фильмов, поскольку их очевидцы до сих пор живут рядом. По его словам, он старается объяснять молодежи всю серьезность произошедшего, рассказывать о планах, которые строились против страны, и о тех, кто стоял за попыткой переворота. Он также призывает молодых людей быть бдительными, ценить возможности образования и извлекать уроки из прошлого, чтобы подобные события больше никогда не повторились.