Турция ужесточает правила доступа к соцсетям детей Планируется ввести проверку возраста и более строгий контроль, сообщила министр по делам семьи и соцслужб Турции Махинур Оздемир Гекташ в ходе «круглого стола» агентства «Анадолу»

В Турции с 2024 года в рамках усилий по защите семей в цифровую эпоху ведется работа над правилами, направленными на ограничение пользования социальными сетями детьми младше 15 лет. Об этом заявила министр по делам семьи и социальных служб Турции Махинур Оздемир Гекташ в ходе «круглого стола» агентства «Анадолу».

Глава ведомства отметила, что одним из ключевых аспектов плана действий правительства по защите и укреплению семьи является обеспечение безопасности детей и семей в условиях расширения масштабов охвата цифровой среды.

«С одной стороны, мы стремимся повысить уровень цифровой грамотности среди семей, но в то же время, мы не намерены оставлять наших детей на милость алгоритмов, крупных компаний и цифровых и технологических фирм. Нам прекрасно известно, что они получают значительную прибыль посредством этих платформы и за счет наших детей»,-сказала министр.

Гекташ добавила, что в 2024 году возглавляемое ею министерство провело семинары на тему цифровой зависимости, к которым были привлечены родители, дети и эксперты, а также отдельные дискуссии, посвященные защите детей в цифровом пространстве.

Она отметила, что дети, особенно во время игр, склонны выбирать более мрачных и могущественных персонажей, часто ассоциирующихся с оружием, и иногда могут отождествлять себя с ними в реальной жизни. Министр назвала эту тенденцию назвала настораживающей и вызывающей обеспокоенность.

Обратив внимание на рост количества времени, проводимого детьми перед экраном, Махинур Оздемир Гекташ отметила, что возрастной порог, с которого дети начинают пользоваться социальными сетями, снизился до шести лет.

Глава ведомства также предупредила о долгосрочных рисках, связанных с цифровым следом детей, указав, что онлайн-активность в юном возрасте может привести к последствиям правового характера в будущем.

«В ближайшие годы дети младше 15 лет могут столкнуться с различными судебными исками просто из-за того, что они сделали публикацию в интернете. Мы уже видим такие случаи. Контент, опубликованный детьми в 14 лет, может всплыть когда им будет 17 или 18 лет, что приведет к серьезным юридическим последствиям, которые могут повлиять на их жизнь. Это очень опасно, и родители должны знать об этом»,-сказала она

Гекташ подчеркнула, что цель правительства – не запретить платформы, а регулировать их. Министр отметила, что аналогичные правила вводятся во всем мире, приведя в пример меры, принятые в ЕС, Австралии, Франции и Испании. Она добавила, что Турция разработала собственную модель на основе международных примеров.

Министр сообщила, что в соответствии с планируемым регламентом, платформы социальных сетей будут обязаны внедрять системы проверки возраста для пользователей младше 15 лет, назначить представителей, если у них более 1 миллиона пользователей в Турции, а также удалять неприемлемый контент в течение часа. Кроме того, им необходимо будет устранять вводящую в заблуждение рекламу и усилить инструменты родительского контроля.

Гекташ также рассказала, что впервые в нормативную базу будут включены игровые платформы. В соответствии с поправками к соответствующему закону, такого рода платформы с более чем 100 000 пользователей будут обязаны назначать представителей в Турции.

По ее словам, к компаниям, не соблюдающим требования, будут применяться санкции.

«Наша цель — контролировать и обеспечивать более безопасную цифровую среду для детей. Мы хотим, чтобы они существовали и чувствовали себя уверенно в этом пространстве, но мы также хотим предотвратить возникновение у них зависимости», — сказала она.

Гекташ напомнила, что Турция недавно провела международный саммит по защите детей в цифровой среде и приняла совместную декларацию с ЮНИСЕФ.

«Все страны проходят через аналогичный процесс. Одним из ключевых посылов саммита было то, что ни одна страна не может решить эту проблему в одиночку в условиях стремительного развития технологий»,- сказала она.

Она отметила, что декларация призывает технологические компании предотвращать создание вредоносного контента, ориентированного на детей, еще на этапе разработки игр и цифровых сервисов.

«Мы также внедряем систему проверки возраста. Это комплексная и эффективная политика. Турция является одной из ведущих стран в этой области. Наша цель — защитить детей, обеспечить формирование более безопасной цифровой среды и не оставлять семьи наедине с этой проблемой»,-резюмировала министр.