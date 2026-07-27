Турция удовлетворяет значительную часть своих оборонных потребностей за счет собственных ресурсов Утверждения о том, что Греция препятствует процессам поставки оборонных боеприпасов в Турцию, являются полностью несоответствующими действительности

Центр по борьбе с дезинформацией (DMM) при Управлении коммуникаций администрации президента Турции опроверг утверждения о том, что «Греция с помощью дипломатических инициатив и тайных мер препятствует процессам закупки Турцией различных ракет и оборонных боеприпасов».

На странице DMM в социальной сети NSocial опубликовано заявление в связи с появившимися в некоторых СМИ и социальных сетях сообщениями о том, что «Греция с помощью дипломатических инициатив и тайных шагов препятствует процессам закупок Турцией различных ракет и оборонных боеприпасов».

В заявлении отмечается, что упомянутые утверждения являются полностью несоответствующими действительности.

«Благодаря принятой в сфере оборонной промышленности концепции отечественного и национального производства Турецкая Республика удовлетворяет значительную часть своих потребностей в критически важных боеприпасах, ракетах и системах обороны за счет собственных ресурсов. Процессы закупок и сотрудничества, осуществляемые на международных рынках, также проходят беспрепятственно и бесперебойно в соответствии с межгосударственными правовыми соглашениями и стратегическим планированием. Подобные новости, периодически появляющиеся в прессе или в источниках третьих лиц, являются спекулятивными дезинформационными действиями, направленными на манипулирование общественным мнением и формирование ложного представления. Настоятельно просим учитывать только заявления, распространяемые соответствующими официальными органами», - подчеркивается в публикации Центра по борьбе с дезинформацией.