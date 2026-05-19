Турция призвала Грецию избегать искажения истории

Министерство иностранных дел Турции выступило подвергла резкой критике связанные с «понтийской» темой заявления и мероприятия, имевшие место в Греции 19 мая.

В ведомстве отметили, что дата 19 мая 1919 года, когда основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк высадился в Самсуне, положив тем самым начало Национально-освободительной борьбе турецкого народа против оккупационных сил, включая Грецию, отмечается в стране как День памяти Ататюрка, молодежи и спорта.

В МИД указали на выдвижение Афинами «безосновательных обвинений» против Турции посредством законодательства, принятого в 1994 году в связи с утверждениями о Понте. С сожалением отмечено, что подобные нарративы преподаются в греческих школах.

«Греции следует прекратить использовать историю в политических целях», — говорится в заявлении.

В МИД заявили, что, реанимируя домыслы относительно Понта, Афины пытаются «скрыть» поражение Греции в тот период, а также зверства, совершенные ею во время военной кампании в Анатолии.

Акцентировано, что «военные преступления и зверства», совершенные греческой армией задокументированы в отчетах комиссий союзников по расследованию, а также в статье 59 Лозаннского договора от 1923 года.

Анкара также призвала Афины не забывать об исторических событиях, включая резню в Триполице в 1821 году и насилие, последовавшее за оккупацией Измира 15 мая 1919 года.

«Призываем Грецию, вместо того чтобы искажать факты и вымещать своб злобу на истории, занять позицию, которая будет способствовать развитию наших двусторонних отношений на основе мира и сотрудничестве», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.