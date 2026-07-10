Турция передала Румынии корвет Contraamiral Roman

В румынском порту Констанца состоялась церемония ввода в эксплуатацию корвета Contraamiral Roman (CAm Roman). Судно было построено Командованием Стамбульской военно-морской верфи, а генеральным подрядчиком проекта выступила компания ASFAT, входящая в структуру Министерства национальной обороны Турции.

Корабль, вошедший в состав Военно-морских сил Румынии в рамках межправительственного соглашения (G2G), подписанного в декабре 2025 года, был официально передан румынской стороне в Стамбуле 20 июня.

В мероприятии приняли участие заместитель министра национальной обороны Турции Муса Хейбет, министр обороны Румынии Раду-Динел Мирута, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Румынии генерал Георгицэ Влад, генеральный директор ASFAT Мустафа Илбаш, генеральный консул Турции в Констанце Дерья Дингилтепе, а также военный и военно-морской атташе Турции в Румынии капитан 1-го ранга Явуз Алпер Кара.

Выступая на церемонии, Муса Хейбет отметил, что Анкара продолжит сотрудничество со своим союзником по НАТО Румынией. По его словам, в будут осуществляться долгосрочные поставки запасных частей, модернизация, техническое обслуживание и ремонт корабля.

По словам Хейбета, компания ASFAT также продолжит играть важную роль в качестве партнера проекта.

«Уверен, что CAm Roman станет важным символом мира и безопасности в Черном море, а также крепкой дружбы между Турцией и Румынией», - подчеркнул он.

Министр обороны Румынии Раду-Динел Мирута, в свою очередь, назвал ввод нового корабля в состав флота страны «историческим и радостным событием для румынской армии».

«Впервые за 35 лет Военно-морские силы Румынии пополнились новым корветом. Я очень рад приобретению этого современного боевого корабля», - сказал министр.

Церемония передачи корвета Contraamiral Roman командованию Военно-морских сил Румынии состоялась 20 июня в Стамбуле при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Румынии Никушора Дана.