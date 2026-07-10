В Анкаре назвали документ «безосновательным и не имеющим силы» ни для Турции, ни для Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК)

Турция отвергает резолюцию Европарламента по Миротворческой операции на Кипре В Анкаре назвали документ «безосновательным и не имеющим силы» ни для Турции, ни для Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК)

Резолюция Европейского парламента по кипрскому вопросу, содержащая беспочвенные обвинения в адрес Вооруженных сил Турции, является неприемлемой. Об этом заявил Глава Управления по коммуникациям при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в соцсети турецкой платформы NSosyal.

«Считаю неприемлемым и самым решительным образом осуждаю резолюцию Европейского парламента по кипрскому вопросу, содержащую беспочвенные обвинения в адрес наших героических Вооруженных сил Турции», - отметил он.

Дуран подчеркнул, что политически мотивированная инициатива, основанная на предвзятом подходе к кипрскому вопросу и игнорирующая законные права Турецкой Республики Северного Кипра и турок-киприотов, «не имеет ни юридической силы, ни какой-либо ценности».

«Под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция будет и впредь решительно поддерживать суверенное равенство и равный международный статус Турецкой Республики Северного Кипра, а также защищать права и законные интересы турок-киприотов на всех площадках», - заявил глава Управления по коммуникациям.

Он также отметил, что Вооруженные силы Турции в результате Операции по поддержанию мира на Кипре 1974 года принесли мир и безопасность на остров, а Турция стала гарантом существования и будущего турок-киприотов.

«Ни одна резолюция, принятое по политическим мотивам, не способно изменить эту реальность или омрачить решительную позицию Турции по кипрскому вопросу», - подчеркнул Дуран.

Анкара отвергает резолюцию Европейского парламента, касающуюся операции ВС Турции по поддержанию мира на Кипре 1974 года. Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

По его словам, упомянутый документ является «безосновательным и не имеющим силы» ни для Турции, ни для Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

«Мы категорически не признаем эту резолюцию. Она является не имеющей силы», - сказал Йылмаз, выступая на совместном брифинге с премьер-министром ТРСК Уналом Устелем в Лефкоше.

Вице-президент отметил, что данная резолюция подрывает авторитет Европейского парламента. Политик призвал депутатов ЕП «не становиться участниками подобных игр». Йылмаз также отметил, что Европейский парламент превратился «в инструмент пропаганды греко-кипрской администрации».

Он подчеркнул, что Кипрская миротворческая операция 1974 года обеспечила острову прочный мир и стабильность более чем на пять десятилетий, что принесло пользу как туркам-киприотам, так и грекам-киприотам. Вице-президент Турции призвал Европарламент «обратиться к истории», а не заниматься «популистской риторикой».

Джевдет Йылмаз акцентировал, что Турция действовала в ходе операции в качестве государства-гаранта в соответствии с нормами международного права. «Тем, кто занимается подобной полемикой в Европейском парламенте, прежде всего следует обратить свое внимание на геноцид, происходящий в Газе»,-сказал он.

Официальный представитель Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик также осудил резолюцию Европейского парламента, назвав ее «гнусной клеветой» в адрес Вооруженных сил Турции.

«Мы осуждаем так называемую резолюцию, принятую Европейским парламентом, которая представляет собой гнусную клевету в адрес героических Вооруженных сил Турции», - написал Челик в социальной сети турецкой платформы NSosyal.

Он назвал обвинения, содержащиеся в резолюции, беспочвенными. Представитель ПСР подчеркнул, что Вооруженные силы Турции обладают «долгой и славной историей».