Турция осудила решение Израиля о создании новых незаконных поселений на Западном берегу

Министерство иностранных дел Турции осудило решение Израиля одобрить строительство новых незаконных поселений на оккупированной Израилем территории Западного берега.



В письменном заявлении министерства по данному вопросу отмечается, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, расширяя деятельность по захвату земель на оккупированном Израилем Западном берегу и поощряя террор со стороны поселенцев, продолжает подрывать основы двустороннего урегулирования, над которым ведут работу международные сообщества.



В заявлении осуждается решение Израиля одобрить строительство новых незаконных поселений на оккупированной Западной Иордании.



МИД подчеркивает, что нельзя допускать, чтобы политика Израиля в области оккупации и аннексии еще больше усиливала региональную напряженность и усугубляла нестабильность на местах, и содержится призыв к международному сообществу выполнить свои юридические и моральные обязательства, чтобы предотвратить нарушение законных прав палестинского народа.