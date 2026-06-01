Анкара назвала провокацией поднятие израильского флага и исполнение гимна на территории святыни

Турция осудила вторжение израильских экстремистов в мечеть Аль-Акса Анкара назвала провокацией поднятие израильского флага и исполнение гимна на территории святыни

Турция решительно осудила вторжение израильских экстремистских групп на территорию мечети Аль-Акса, а также поднятие там израильского флага и исполнение национального гимна Израиля.

Об этом говорится в письменном заявлении Министерства иностранных дел Турции.

«Мы самым решительным образом осуждаем рейд израильских экстремистских групп на территорию мечети Аль-Акса под защитой израильских сил безопасности, а также совершенные там провокационные действия, включая поднятие израильского флага и исполнение национального гимна», — говорится в заявлении.

В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные действия, направленные на подрыв исторического и правового статуса Иерусалима, в особенности мечети Аль-Акса, являются явным нарушением международного права.

В заявлении отмечается, что подобные шаги несут риск дальнейшего углубления нестабильности в регионе.

«Мы вновь призываем международное сообщество усилить давление на Израиль в ответ на продолжающиеся опасные провокации и нарушения в отношении мусульманских и христианских святынь со стороны оккупационных израильских властей», — подчеркнули в МИД Турции.