В Сирии нет места насилию и терроризму, - заявили в МИД Турции

Турция осудила взрывы в столице Сирии В Сирии нет места насилию и терроризму, - заявили в МИД Турции

Министерство иностранных дел Турции во вторник, 7 июля, осудило взрывы, произошедшие в столице Сирии Дамаске.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что Турция осуждает взрывы в Дамаске, и подчеркивается, что в Сирии нет места насилию и терроризму.

«Турция продолжит проявлять солидарность с сирийским народом и оказывать необходимую поддержку усилиям Сирии, направленным на установление прочной стабильности и безопасности», - говорится в заявлении.



Ранее сообщалось о двух отдельных взрывах в районе здания Министерства туризма в Дамаске возле отеля, где остановился прибывший в Сирию Макрон.



В момент взрывов французский президент находился в Президентском дворце на встрече с президентом Сирии Ахмедомаш-Шараа.

