Они будут использованы для оказания медицинской помощи населению в районах, пострадавших от разрушительных землетрясений

Турция направила в Венесуэлу медикаменты и медицинские принадлежности Они будут использованы для оказания медицинской помощи населению в районах, пострадавших от разрушительных землетрясений

Министерство здравоохранения Турции направило в Венесуэлу 25 единиц груза с медикаментами и медицинскими расходными материалами для оказания помощи пострадавшим от землетрясений. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Согласно сообщению, в соответствии со списком потребностей, предоставленным венесуэльской стороной, Минздрав в кратчайшие сроки подготовил к отправке необходимые лекарственные препараты и медицинские принадлежности.

Партия гумпомощи, доставленная автотранспортом из Измира в Кайсери, в пятницу была отправлен в Венесуэлу на самолете.

Гуманитарный груз включает 31 наименование лекарственных препаратов и 36 наименований медматериалов.

Общий вес груза составляет около 16,4 тонны. В него вошли антибиотики, обезболивающие препараты, анестетики, средства для оказания экстренной медицинской помощи, а также шприцы, внутривенные катетеры, стерильные перчатки, контуры для аппаратов искусственной вентиляции легких, хирургические халаты, перевязочные материалы, кислородные маски и другие медицинские изделия.

Отмечается, что в общей сложности в Венесуэлу направлена 223 571 единица лекарственных препаратов и медицинских материалов.