Лидеры двух стран объявили о начале официальных переговоров в рамках саммита НАТО в Анкаре

Турция и Канада начали переговоры о соглашении о свободной торговле Лидеры двух стран объявили о начале официальных переговоров в рамках саммита НАТО в Анкаре

Опубликовано совместное заявление о начале переговоров между Турцией и Канадой по соглашению о свободной торговле (ССТ).

В заявлении, опубликованном Управлением коммуникаций администрации президента Турции, говорится, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Канады Марк Карни на встрече 7 июля 2026 года в рамках саммита НАТО в Анкаре объявили об официальном начале переговоров по ССТ между двумя странами.

Отмечается, что ранее министры торговли двух стран начали консультации по подготовке всеобъемлющего соглашения, а новый этап отражает стремление Анкары и Оттавы углубить экономическое партнерство.

Стороны заявили, что соглашение будет способствовать росту торговли, созданию рабочих мест, повышению конкурентоспособности и укреплению цепочек поставок. Технические делегации двух стран в ближайшие месяцы проведут подготовительную работу перед первым раундом переговоров.