Турция и Ирак в ближайшие дни планируют подписать соглашение сроком на 12 месяцев, которое обеспечит бесперебойную транспортировку сырой нефти по нефтепроводу Ирак–Турция до средиземноморского порта Джейхан.

Турция и Ирак планируют подписание соглашения по экспорту нефти через Джейхан Турция и Ирак в ближайшие дни планируют подписать соглашение сроком на 12 месяцев, которое обеспечит бесперебойную транспортировку сырой нефти по нефтепроводу Ирак–Турция до средиземноморского порта Джейхан.

Турция и Ирак в ближайшие дни планируют подписать соглашение сроком на 12 месяцев, которое обеспечит бесперебойную транспортировку сырой нефти по нефтепроводу Ирак–Турция до средиземноморского порта Джейхан. Об этом в ходе визита в Багдад сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

Глава ведомства подчеркнул, что поставки нефти по трубопроводу в Джейхан будут продолжены без перебоев.

Байрактар сообщил, что провел продуктивную встречу с министром нефти Ирака Басимом Мухаммедом Худейром, в ходе которой стороны обсудили потенциал сотрудничества в нефтегазовой сфере, в первую очередь в вопросах, связанных с нефтепроводом.

«Мы рассмотрели направления сотрудничества, которые можем развивать в нефтяной и газовой отраслях, уделив особое внимание нефтепроводу Ирак–Турция», - написал Байрактар в соцсетях.

По его словам, эффективное использование существующей инфраструктуры и ее развитие за счет новых подключений являются основой общего энергетического видения двух стран.

Министр также отметил, что Турция нацелена на трансформацию проекта «Дорога развития» из исключительно торгово-транспортного коридора в региональный энергетический маршрут.

Байрактар подчеркнул, что Анкара придает большое значение развитию тесного сотрудничества и координации с новым правительством Ирака и считает, что конкретные шаги позволят вывести двустороннее партнерство на более высокий уровень.