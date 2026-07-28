В Газу 14 самолетами и 21 судном доставлено 109 тысяч 332 тонны гуманитарных грузов

Турция доставила гумпомощь в 85 стран на пяти континентах В Газу 14 самолетами и 21 судном доставлено 109 тысяч 332 тонны гуманитарных грузов

Турция в рамках международной гуманитарной деятельности, осуществляемой под координацией Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям МВД страны (AFAD), к настоящему времени оказала помощь 85 странам и сообществам на пяти континентах.

AFAD продолжает поисково-спасательные и гуманитарные операции не только внутри страны, но и в различных регионах мира в рамках так называемой «дипломатии стихийных бедствий».

Под координацией AFAD Турция направила в 85 стран и сообществ продовольствие, средства временного размещения, медицинские принадлежности и предметы первой необходимости, а также финансовую помощь, логистическую поддержку и поисково-спасательное оборудование.

По данным, собранным «Анадолу», одной из крупнейших международных гуманитарных операций Турции стала помощь Газе.

В пострадавший от израильских атак регион под координацией AFAD 14 самолетами и 21 судном было доставлено в общей сложности 109 тысяч 332 тонны гуманитарных грузов.

В рамках помощи AFAD выделило 7 млн долларов, а Турецкий Красный Полумесяц - 500 тысяч долларов. Общая сумма финансовой поддержки составила 7,5 млн долларов.

- 25 «Поезда доброты»

В рамках гуманитарной помощи Афганистану 25 рейсами «Поездов доброты» было доставлено 11 тысяч 739 тонн грузов. Кроме того, в страну были направлены шесть самолетов с гуманитарной помощью.

В Судан шестью судами доставили 10 тысяч 206 тонн гуманитарных грузов и 30 тысяч палаток. В Пакистан было направлено 9 тысяч 79 тонн помощи, в Сомали - 3 тысячи тонн, в Ливан - 730 тонн.

В Бангладеш отправили 64 тысячи 992 гуманитарных набора. В Боснию и Герцеговину, помимо 60 контейнерных домов, доставили топливо, средства гигиены, генераторы и предметы первой необходимости.

В Сирию к настоящему времени направлено 13 тысяч 938 грузовиков с гуманитарной помощью. Замбии были переданы грузы на сумму 25 тысяч долларов и 600 продовольственных наборов. Конго получило помощь на 54 тысячи 70 долларов, Бурунди - на 60 тысяч долларов.

Одной из последних международных гуманитарных операций Турции стала помощь Венесуэле. После землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших в июне, по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана в регион под координацией AFAD двумя военно-транспортными самолетами были направлены гуманитарные грузы.

В рамках поставки в Венесуэлу доставили в общей сложности 30 тонн помощи, включая 275 палаток, предоставленных AFAD, и 7 тонн медицинских материалов, подготовленных Министерством здравоохранения.

После разрушительного наводнения в Испании Турция также направила 250 пластиковых контейнеров для отходов объемом 1100 литров каждый и две машины для очистки дорог.