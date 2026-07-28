Турция доставила гумпомощь в 85 стран на пяти континентах

Hüseyin Cem Dağıstanlı, Marina Mussa
28 Июля 2026•Обновить: 28 Июля 2026
Турция в рамках международной гуманитарной деятельности, осуществляемой под координацией Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям МВД страны (AFAD), к настоящему времени оказала помощь 85 странам и сообществам на пяти континентах.
AFAD продолжает поисково-спасательные и гуманитарные операции не только внутри страны, но и в различных регионах мира в рамках так называемой «дипломатии стихийных бедствий».
Под координацией AFAD Турция направила в 85 стран и сообществ продовольствие, средства временного размещения, медицинские принадлежности и предметы первой необходимости, а также финансовую помощь, логистическую поддержку и поисково-спасательное оборудование.
По данным, собранным «Анадолу», одной из крупнейших международных гуманитарных операций Турции стала помощь Газе.
В пострадавший от израильских атак регион под координацией AFAD 14 самолетами и 21 судном было доставлено в общей сложности 109 тысяч 332 тонны гуманитарных грузов.
В рамках помощи AFAD выделило 7 млн долларов, а Турецкий Красный Полумесяц - 500 тысяч долларов. Общая сумма финансовой поддержки составила 7,5 млн долларов.
- 25 «Поезда доброты»
В рамках гуманитарной помощи Афганистану 25 рейсами «Поездов доброты» было доставлено 11 тысяч 739 тонн грузов. Кроме того, в страну были направлены шесть самолетов с гуманитарной помощью.
В Судан шестью судами доставили 10 тысяч 206 тонн гуманитарных грузов и 30 тысяч палаток. В Пакистан было направлено 9 тысяч 79 тонн помощи, в Сомали - 3 тысячи тонн, в Ливан - 730 тонн.
В Бангладеш отправили 64 тысячи 992 гуманитарных набора. В Боснию и Герцеговину, помимо 60 контейнерных домов, доставили топливо, средства гигиены, генераторы и предметы первой необходимости.
В Сирию к настоящему времени направлено 13 тысяч 938 грузовиков с гуманитарной помощью. Замбии были переданы грузы на сумму 25 тысяч долларов и 600 продовольственных наборов. Конго получило помощь на 54 тысячи 70 долларов, Бурунди - на 60 тысяч долларов.
Одной из последних международных гуманитарных операций Турции стала помощь Венесуэле. После землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших в июне, по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана в регион под координацией AFAD двумя военно-транспортными самолетами были направлены гуманитарные грузы.
В рамках поставки в Венесуэлу доставили в общей сложности 30 тонн помощи, включая 275 палаток, предоставленных AFAD, и 7 тонн медицинских материалов, подготовленных Министерством здравоохранения.
После разрушительного наводнения в Испании Турция также направила 250 пластиковых контейнеров для отходов объемом 1100 литров каждый и две машины для очистки дорог.