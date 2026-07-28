Турция, обладая необходимыми возможностями и опытом, выполняет свой долг не только по защите собственных лесов, но и, при необходимости, оказывает помощь в защите лесов других стран, - Ибрагим Юмаклы

Турция вслед за Испанией направила два самолета для тушения лесных пожаров во Францию Турция, обладая необходимыми возможностями и опытом, выполняет свой долг не только по защите собственных лесов, но и, при необходимости, оказывает помощь в защите лесов других стран, - Ибрагим Юмаклы

Турция по запросу Франции направила два самолета для тушения лесных пожаров в эту страну после того, как ранее отправила аналогичную помощь в Испанию. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы в соцсети турецкой платформы NSosyal.

Юмаклы отметил, что продолжающиеся в течение нескольких дней лесные пожары в Европе в очередной раз продемонстрировали, насколько сложной является борьба с подобного рода стихийными бедствиями.

«В соответствии с поручением нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, после отправки двух самолетов для тушения лесных пожаров в Испанию, мы направили еще два самолета во Францию по ее просьбе о помощи. Турция, обладая необходимыми возможностями и опытом, выполняет свой долг не только по защите собственных лесов, но и, при необходимости, оказывает помощь в защите лесов других стран», — сказал министр.

Юмаклы пожелал успехов командам, которые уже направились к месту выполнения задачи и участвуют в борьбе с огнем.

«Леса — это не просто доверенное нам наследие, а самое ценное богатство, которое мы должны передать будущим поколениям. Осознавая это, мы будем и впредь решительно продолжать международную солидарность и совместную борьбу», — подчеркнул он.