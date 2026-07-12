В комментариях «Анадолу» писатель заявил о необходимости отражения событий 15 июля и предыдущих переворотов в литературе и искусстве

Турецкий писатель Ялсызучанлар: события 15 июля должны найти отражение в литературе и искусстве В комментариях «Анадолу» писатель заявил о необходимости отражения событий 15 июля и предыдущих переворотов в литературе и искусстве

Попытка переворота, предпринятая террористической организацией FETÖ 15 июля, оказала существенное влияние и на сферу культуры и искусства.

Об этом «Анадолу» рассказал автор множества произведений, в том числе романов «Vefa Apartmanı», «Hayyam», «Anka», «Gezgin» и «Ters Lale», турецкий писатель Садык Ялсызучанлар, говоря о попытке государственного переворота 15 июля 2016 года.

«Первым современным переворотом в нашей новейшей истории стал кровавый переворот 1876 года, совершенный против султана Абдул-Азиза. После антидемократического посягательства на Первое Великое национальное собрание последовал еще один кровавый и грязный переворот — переворот 27 мая 1960 года. Переворот 1876 года был осуществлен англичанами. Все последующие перевороты были спланированы США», - отметил он.

Ялсызучанлар оценил влияние попытки государственного переворота 15 июля на культурную и художественную сферу.

Он подчеркнул, что попытка переворота 15 июля стала продолжением череды военных переворотов в Турции. «15 июля — это попытка оккупации и захвата страны, предпринятая руками структуры, которой враги Турции на протяжении многих лет создавали условия для роста, позволили проникнуть вплоть до мельчайших звеньев государственного аппарата и которая лишь внешне имела якобы «религиозный» характер. Первым современным переворотом в нашей новейшей истории стал кровавый переворот 1876 года, совершенный против султана Абдул-Азиза. После антидемократического посягательства на Первое Великое национальное собрание последовал еще один кровавый и грязный переворот — переворот 27 мая 1960 года. Переворот 1876 года был осуществлен англичанами. Все последующие перевороты были спланированы США».

Ялсызучанлар обратил внимание на ущерб, который попытка государственного переворота 15 июля нанесла религии, религиозным институтам и организациям.

«Каждый переворот причинял нашей стране огромный ущерб. Переворот 15 июля — самый грязный и самый кровавый в истории наших переворотов. Его целью была не только смена власти, но и оккупация государства и страны. Главное отличие этого переворота от остальных заключается в том, что он был отражен гражданской властью и самим народом. Однако самым разрушительным последствием попытки переворота 15 июля, к сожалению, стало воздействие на восприятие религии и религиозно-общественную культуру. Поскольку попытка была предпринята структурой, прикрывавшейся религиозной риторикой, религиозно-культурная структура Турции в значительной степени пострадала, а в сознании, особенно молодого поколения, это вызвало крайне негативные и разрушительные последствия», — отметил он.

По словам Ялсызучанлара, попытка переворота 15 июля оказала существенное влияние и на сферу культуры и искусства.

«Следы 15 июля можно проследить в культурной сфере так же, как и во всех остальных областях. Но, с другой стороны, к сожалению, не только культурно-художественное сообщество, но и некоторые политические круги, а также часть общества заняли двойственную, двуличную позицию в отношении событий 15 июля, которая фактически могла привести к оправданию попытки переворота или, по крайней мере, к размыванию ее сути. Можно сказать, что мир искусства вошел в историю с черным пятном из-за своей позиции по поводу 15 июля», — считает писатель.

События 15 июля должны найти отражение в литературе

Говоря о том, как попытка переворота 15 июля представлена в сфере культуры и искусства, Ялсызучанлар заявил, что к этому можно добавить и предыдущие перевороты.

«К сожалению, ни в литературе, ни в кино, театре и других видах искусства эти события не нашли достаточного отражения. Не были написаны великие поэмы, посвященные жертвам 15 июля. До сих пор не появились значительные рассказы и романы. Было снято лишь несколько маловыразительных фильмов, телесериалов и документальных лент, однако это важнейшее событие, а особенно сопротивление народа и то, как были сорваны замыслы США, не получили полноценного и масштабного художественного осмысления», - отметил он.

Более того, считает писатель, необходимо создавать масштабные документальные фильмы, телесериалы и художественные киноленты не только о событиях 15 июля, но и практически обо всех переворотах — начиная с переворота 1876 года и заканчивая 15 июля.

«События 15 июля и другие перевороты обязательно должны найти отражение в различных жанрах нашей литературы. Это позволит создать совокупность свидетельств, представляющих собой наиболее ценные свидетельства большой истории «Новой Турции» и нового мира. То, что наши писатели расскажут предысторию «Новой Турции», позволит также более ясно и объективно увидеть формирующийся новый мировой порядок», - добавил он.