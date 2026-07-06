Мероприятие состоялось по инициативе Турецкого атлантического совета и Центра исследований в области внешней политики и безопасности при МИД Турции

Турецкий Атлантический совет организовал прием в рамках мероприятия «Диалоги саммита НАТО» Мероприятие состоялось по инициативе Турецкого атлантического совета и Центра исследований в области внешней политики и безопасности при МИД Турции

В рамках мероприятия «Диалоги саммита НАТО», организованного Турецким атлантическим советом (ATA Türkiye) и Центром исследований в области внешней политики и безопасности при Министерстве иностранных дел, состоялся приветственный прием.

На приёме в Анкаре выступили бывший постоянный представитель Турции при НАТО и председатель ATA Türkiye посол Мехмет Фатих Джейлан, генеральный секретарь ATA Türkiye Эмин Аббас Гюрбюз и председатель Атлантического союза (ATA) Теодосиос Георгиу.

Джейлан в своем выступлении коснулся темы панельных дискуссий и встреч за круглым столом, которые пройдут 7 июля в рамках мероприятия «Диалоги саммита НАТО», организованного ATA Турция совместно с Центром исследований внешней политики и безопасности при Министерстве иностранных дел.

Подчеркнув важность этих встреч, Джейлан отметил, что 36-й саммит глав государств и правительств стран НАТО, который пройдет 7–8 июля в Турции, имеет историческое значение.

По его словам, глобальные вызовы по-прежнему остаются актуальными: «На этот раз перед нами стоит внутренняя проблема, которую нам предстоит преодолеть. Мы надеемся, что нам удастся решить её в ходе переговоров, которые состоятся завтра и послезавтра».

Важность понимания НАТО обществом

Председатель АТА Георгиу, отметив, что Альянс по Атлантическому договору «стремится привлечь внимание» граждан, сказал: «В демократических обществах у правительств нет иного способа узаконить такую организацию, как НАТО. Если люди не понимают, что мы хотим сделать, и не понимают, зачем они платят деньги на оборону или другие нужды, это не идет на пользу ни объединению стран, ни правительству, ни международному союзу».

Обращая внимание на важность информирования молодежи по вопросам безопасности и заинтересованности граждан в международной безопасности, Георгиу добавил, что именно поэтому саммит НАТО в Анкаре имеет большое значение.

Георгиу рассказал, что ожидает крупных преобразований в НАТО, подчеркнув, что это возможно только в том случае, если страны осознают необходимость сотрудничества и будут действовать под руководством правильных лидеров, пользующихся взаимным доверием.

Гюрбюз, в свою очередь, заявил, что мир сталкивается с инфляцией и растущей напряжённостью: «По всему миру вновь разгораются конфликты. Сегодня мы чувствуем себя так, как в начале XX века, точно так же, как перед Первой мировой войной. Но, слава Богу, мы не в той же ситуации, что и перед Первой мировой войной. Благодаря НАТО у нас есть свободный мир».

Он отметил, что, несмотря на все различия, НАТО сохраняет единство и процветание, Гюрбюз заявил, что альянс будет защищать своих членов от любых конфликтов.

Историческое значение саммита лидеров НАТО 7–8 июля

После открытия мероприятия Джейлан в интервью корреспонденту «Анадолу» назвал саммит НАТО, который состоится 7–8 июля, одним из самых важных и исторических саммитов последних лет.

Джейлан, говоря о том, что НАТО сталкивается с различными испытаниями, продолжил словами: «В Украине по-прежнему продолжается война, на Ближнем Востоке, по всей видимости, сформируются новые балансы сил после войны, развязанной дуэтом США-Израиль против Ирана, поэтому альянсу угрожают серьезные риски как с востока, так и с юга».

Подчеркнув, что эта ситуация в первую очередь тесно касается безопасности Европы, Джейлан указал, что организация ATA Türkiye объединила Атлантические советы и ассоциации различных стран НАТО.

Он пояснил, что цель этого шага заключалась в том, чтобы участники поделились с ними своим видением данного саммита и перспективами своих стран.