Трамп во время выступления группы Samida жестом выразил коллективу свое восхищение, а Макрон заявил, что хотел бы послушать ансамбль CSO Cello Yıldızları во Франции

Турецкая музыка и традиционные костюмы вызвали интерес мировых лидеров на саммите НАТО в Анкаре Трамп во время выступления группы Samida жестом выразил коллективу свое восхищение, а Макрон заявил, что хотел бы послушать ансамбль CSO Cello Yıldızları во Франции

Артисты Президентского симфонического оркестра, а также коллективы, входящие в Главное управление изящных искусств Министерства культуры и туризма Турции, выступили в рамках саммита НАТО в Анкаре.

Их выступления получили высокую оценку иностранных делегаций благодаря не только репертуару от классической музыки до мелодий тюркского мира, но и традиционным костюмам и сценической подаче.

Согласно заявлению Министерства культуры и туризма, в официальных программах, организованных в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре, художественные учреждения министерства представили культурное богатство Турции международному протоколу.

Артисты, выступавшие на мероприятиях в Президентском комплексе и в Чанкайском дворце, внесли вклад в культурную дипломатию Турции через универсальный язык искусства, представив репертуар от классической западной музыки до избранных мелодий Турции и тюркского мира.

Выступления артистов Президентского симфонического оркестра в рамках саммита были с одобрением встречены мировыми лидерами.

После концерта ансамбля CSO Cello Yıldızları, выступившего на ужине лидеров, президент Франции Эммануэль Макрон лично поздравил артистов и выразил удовлетворение высоким уровнем исполнения. Макрон также заявил, что хотел бы послушать этот коллектив во Франции.

Многоязычное выступление группы Samida, завершившее программу ужина, также понравилось международным гостям.

Президент США Дональд Трамп во время выступления группы жестом выразил коллективу своё восхищение и передал артистам поздравления.

В программе участвовали четыре разных коллектива

В рамках саммита НАТО в Президентском комплексе в церемониях встречи, переговорах лидеров и приемах участвовали четыре разных коллектива, состоявших из артистов Президентского симфонического оркестра.

CSO Trio, в состав которого вошли флейта, скрипка и арфа, во время встречи лидеров исполнил произведения Жюля Массне «Meditation», Камиля Сен-Санса «Le Cygne», Иоганна Себастьяна Баха «Adagio», а также народную тюркскую песню «Sarı Gelin».

Ансамбль CSO Cello Yıldızları, выступивший на ужине лидеров, сопровождал программу широким репертуаром, включавшим как избранные произведения турецкой музыки - Katibim, Şehnaz Longa и Nihavent Longa, так и мировую классику.

Группа Samida, выступившая в завершение ужина, создала многокультурную атмосферу, исполнив произведения на турецком, цыганском, греческом, английском и албанском языках.

На приеме во внешнем саду Музыкальный коллектив тюркского мира представил международным гостям общее музыкальное наследие тюркского мира, исполнив такие произведения, как Tatar Pınarı, Bahçesaray Kaytarması и Kültiginin Narası.

Культурное богатство Турции было изящно представлено иностранным гостям

На мероприятии во дворце Чанкая, прошедшем под эгидой супруги президента Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган, выступило трио женщин-артисток Главного управления изящных искусств Министерства культуры и туризма. В состав трио вошли турецкие инструменты ней, канун и классическая кеменча.

В программе прозвучали избранные произведения турецкой классической музыки, среди них Tuti-i Mucize-guyem Ne Desem Laf Değil, Rüzgar Uyumuş Ay Dalıyor Her Taraf Issız, Fikrimin İnce Gülü, Üsküdar’a Gider İken, Sazkar Peşrev, Rast Medhal и Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü.

Во время официальных встреч в аэропорту Анкары Эсенбога артисты государственного коллектива сценических искусств Анкары встречали глав государств и их супруг с цветами, облачившись в традиционные костюмы, подготовленные институтом зрелости Анкары.

Традиционные костюмы, использованные на церемониях встречи, а также выступления артистов получили высокую оценку иностранных делегаций.

Делегация Южной Кореи некоторое время пообщалась с артистами и внимательно ознакомилась с использованными музыкальными инструментами.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис также с интересом рассмотрел традиционные костюмы и поблагодарил артистов.

Музыкальные выступления и традиционные церемонии встречи, проходившие на протяжении всего саммита, способствовали тому, чтобы культурное богатство Турции было самым изящным образом представлено международным гостям.

Я горжусь каждым из наших артистов

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в публикации в соцсети NSosyal отметил, что на протяжении саммита НАТО мировых лидеров принимали не только дипломатией, но и изяществом глубоко укорененного культурного и художественного наследия страны.

Эрсой подчеркнул, что артисты успешно представили Турцию в Президентском комплексе и во дворце Чанкая благодаря избранному репертуару от классической музыки до уникальных мелодий тюркского мира.

«Традиционные костюмы наших артистов, участвовавших в церемониях встречи, и исполненные ими произведения получили высокую оценку глав государств и их делегаций. От всей души благодарю всех наших артистов, которые с большим успехом представили нашу культуру и искусство на одной из важнейших международных площадок мира. Я горжусь каждым из них», - отметил министр.