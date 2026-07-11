Турецкая Каппадокия признана «лучшим местом в мире для наблюдения за закатом» По итогам глобального исследования, проведенного компанией AllClear Travel Insurance, регион набрал 86,1 балла из 100

Каппадокия, включенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, заняла первое место в международном туристическом исследовании как «лучшее место в мире для наблюдения за закатом». Об этом говорится в сообщении главы Управления по району Каппадокия Айдына Джема Асланбая.

Асланбай сообщил, что по итогам глобального исследования, проведенного компанией AllClear Travel Insurance, регион набрал 86,1 балла из 100 по таким критериям, как погодные условия, качество пейзажей и впечатления посетителей, заняв первое место в рейтинге.

По его словам, Каппадокия опередила такие всемирно известные туристические направления, как пляж Вайкики, Гранд-Каньон, Улуру и Тадж-Махал, что в очередной раз подтвердило высокий международный туристический статус региона.

«Наша Каппадокия, входящая в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, добилась большого успеха, став «лучшим местом в мире для наблюдения за закатом» по итогам международного туристического исследования. В глобальной оценке AllClear Travel Insurance наш регион получил 86,1 балла из 100 за погодные условия, качество пейзажей и впечатления посетителей, обогнав такие локации, как пляж Вайкики, Гранд-Каньон и Тадж-Махал. Вид заката в Каппадокии — одна из главных туристических достопримечательностей региона. Мы приглашаем всех увидеть своими глазами этот неповторимый момент, когда солнце встречается с «волшебными дымоходами фей», а небо окрашивается в багряные оттенки», - сказал Асланбай.

Согласно исследованию, второе место занял пляж Вайкики в США, третье — Гранд-Каньон, а четвертое — Улуру в Австралии.