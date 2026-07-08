Президент США высоко оценил саммит НАТО в Анкаре, поблагодарил Эрдогана за организацию встречи и заявил о превосходстве американских вооруженных сил

Трамп заявил, что не ожидает возобновления войны с Ираном Президент США высоко оценил саммит НАТО в Анкаре, поблагодарил Эрдогана за организацию встречи и заявил о превосходстве американских вооруженных сил

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает вероятным возобновление войны с Ираном.

Выступая на пресс-конференции после 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре, Трамп высоко оценил проведение встречи и поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за организацию саммита.

«Я завершил очень успешный саммит НАТО в Турции. Хочу поблагодарить президента Эрдогана. Он замечательный человек, отличный лидер, мой давний друг и очень сильная личность. Именно поэтому он управляет такой успешной и сильной страной», — сказал Трамп.

Отметив мощь турецкой армии, президент США также похвалил инфраструктуру и организацию саммита в Анкаре. «Когда вы выходите из самолёта и смотрите на аэропорт, вы видите очень красивый терминал. Все прекрасно. Хочу поблагодарить президента Эрдогана — он проделал потрясающую работу», — заявил он.

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Трамп подчеркнул необходимость удержания цен на нефть на низком уровне и заявил, что, по его мнению, атака на Иран была необходимой. По его словам, в результате ударов США были уничтожены вооружённые силы и военно-морские возможности Ирана.

«Сейчас их возможности для борьбы значительно ограничены. У них осталось очень мало ракет», — сказал американский лидер.

Говоря о роли США в НАТО, Трамп заявил, что Вашингтон является крупнейшим вкладчиком в альянс. «Мы инвестировали 1 трлн долларов в наши вооружённые силы и сейчас просим у Конгресса ещё 1,5 трлн долларов», — отметил он.

Касаясь итогов саммита НАТО, Трамп заявил: «В зале царил огромный дух единства. Я призываю все страны значительно и быстро увеличить свои обязательства в сфере обороны».

Он назвал атмосферу единства на встрече «невероятной» и отметил, что саммит прошёл очень успешно.

Трамп также рассказал, что в Анкаре провёл встречи с рядом лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. По его словам, аш-Шараа «очень хорошо справляется с объединением Сирии».

«Он сделал много хороших вещей. При предыдущей администрации Сирия была полностью разрушена», — заявил Трамп.

«Не думаю, что война с Ираном возобновится»

Отвечая на слова журналиста о том, что «похоже, война с Ираном может начаться снова», Трамп заявил: «Я не думаю, что она возобновится. Думаю, всё будет развиваться очень быстро. Они нанесли удары по нескольким кораблям, а мы ответили гораздо жёстче. Когда они наносят удар, мы отвечаем в десять раз сильнее. У нас лучшее оборудование».

Также Трамп заявил, что США опережают Китай в сфере искусственного интеллекта, добавив: «Сейчас я номер один в TikTok».