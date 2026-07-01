У нас есть и производственная мастерская, и место, где мы принимаем детей, но мне больше нравится работать в разъездах - Абдулькадир Шен

Странствующий мастер по дереву ездит по деревням и учит детей делать игрушки У нас есть и производственная мастерская, и место, где мы принимаем детей, но мне больше нравится работать в разъездах - Абдулькадир Шен

Живущий в Газиантепе мастер по изготовлению деревянных игрушек Абдулькадир Шен, имеющий удостоверение деятеля искусства Министерства культуры и туризма Турции, ездит из деревни в деревню на фургоне, переоборудованном в мастерскую, и учит детей делать игрушки.

49-летний Шен заинтересовался деревянными игрушками еще в детстве благодаря отцу. Со временем это увлечение превратилось для него в хобби.

В юности Шен продолжал заниматься любимым делом в домашней мастерской. После окончания университета он решил превратить это занятие в профессиональную деятельность и начал обучать своему ремеслу детей из своего окружения.

В 2022 году Шен получил право на удостоверение деятеля искусства от Министерства культуры и туризма.

Купив фургон и переоборудовав его в мастерскую, Шен стал ездить по деревням и обучать детей изготовлению деревянных игрушек. Так он не только передает свое ремесло будущим поколениям, но и дарит радость детям.

В беседе с «Анадолу» Абдулькадир Шен рассказал, что игрушки, которые он рисовал в детстве, теперь изготавливает из дерева.

По словам мастера, благодаря поездкам на фургоне по разным деревням и городам он получает возможность знакомиться с разными людьми.

«Дети, живущие в центре города, возможно, имеют доступ к таким занятиям. Причина, по которой я начал работать с фургоном, заключалась в том, чтобы привезти это ремесло в более отдаленные деревни и сельские районы. После занятий с детьми процесс занимает время, и мне нужно где-то оставаться. Кроме того, у нас не просто мастерская по раскрашиванию, а мастерская по изготовлению игрушек. У нас есть материалы для детей и станки, которые я сам разработал. Поэтому, чтобы добираться до таких мест, я уже около двух лет продолжаю работать с фургоном», - сказал он.

Шен отметил, что окружающие поддерживают его, и это делает его счастливым.

В цифровую эпоху я хочу передавать детям традиционные изделия

Шен подчеркнул, что для того, чтобы дети меньше зависели от цифрового мира, им необходимо участвовать в подобных творческих занятиях.

«Сейчас дети растут в основном в закрытых помещениях. А я стараюсь, используя базовые навыки плотницкого дела из нашего прошлого, помогать им создавать что-то своими руками, особенно воплощать в жизнь то, что они представляют. Ребенок приходит и говорит: «Я хочу нарисовать такую машину». На самом деле это машина, которую никто из нас не мог бы представить. Он ее рисует, а затем мы вместе здесь ее делаем. Мы слишком сильно ограничиваем детей. На самом деле их воображение настолько широко, что они могут придумывать очень необычные вещи», - рассказал мастер.

Шен отметил, что продолжает заниматься ремеслом с использованием традиционных станков и методов.

По его словам, в цифровую эпоху он стремится знакомить детей с традиционными изделиями.

«В дальнейшем я хочу поехать везде, куда смогу добраться. У нас есть и производственная мастерская, и место, где мы принимаем детей, но мне больше нравится работать в разъездах. Я и путешествую, и встречаюсь с разными детьми. Можно подумать: «Деревенские дети и так видят деревья, они ведь живут на природе». Но поверьте, для них изготовление деревянной игрушки - это совсем другое дело», - сказал Шен.