За последние семь лет в Центре спасения и реабилитации диких животных в природном парке Орманья лечение прошли 8 056 животных, из которых 3 253 были возвращены в естественную среду обитания

Спасенные дикие животные обретают новую жизнь в турецкой провинции Коджаэли За последние семь лет в Центре спасения и реабилитации диких животных в природном парке Орманья лечение прошли 8 056 животных, из которых 3 253 были возвращены в естественную среду обитания

Больные и раненые дикие животные, обитающие в природном парке Орманья в районе Картепе в турецкой провинции Коджаэли, после прохождения лечения и реабилитации возвращаются в естественную среду обитания.

Шакалы, лисицы, медведи, волки, барсуки и многочисленные виды птиц, которые проходят лечение в Центре спасения и реабилитации диких животных, действующем на территории природного парка Орманья, вновь оказываются в привычной для себя среде обитания.

После курса лечения и реабилитации, который проводят ветеринарные врачи, биологи и специалисты по уходу за животными, обитатели парка возвращаются в природу и вновь занимают свое место в экосистеме.

Фото : Makbule Beyza Günbey/AA

Ежегодно в центре проходят лечение и реабилитацию сотни диких животных, а те, из них, кто уже не способен самостоятельно выжить в естественной среде, остаются жить в Орманье.

Центр выполняет важную миссию по сохранению дикой природы, помогая возвращать в естественную среду животных, доставленных из разных регионов Турции, а также способствуя сохранению биологического разнообразия.

Фото : Makbule Beyza Günbey/AA

«Животных привозят из разных регионов Турции»

Ветеринарный врач Мухаммет Налкыран рассказал корреспонденту «Анадолу», что в центр поступают животные не только из Коджаэли, но и из различных регионов Турции.

По его словам, в центре работают три ветеринарных врача, два биолога, один техник и около двадцати специалистов по уходу за животными.

Кроме того, центр тесно сотрудничает с Генеральным управлением по охране природы и национальным паркам, - отметил ветеринар, ответственный за центр в Орманье.

Налкыран отметил, что после доставки животных сотрудниками ведомства им оказывается необходимая помощь, а после завершения лечения их, как правило, выпускают в том же районе, где они были найдены.

По его словам, около 85 % поступающих животных составляют птицы.

«Среди млекопитающих к нам поступают шакалы, лисицы, медведи, волки, барсуки, однако большинство наших пациентов — это птицы. Наибольшую часть составляют чайки и голуби, но мы также принимаем ястребов, длинноухих неясытей (вид птиц семейства совиных), сипух, пустельг и различные виды орлов — хищных птиц, обитающих в нашем регионе», — сказал он.

Фото : Makbule Beyza Günbey/AA

«За последние семь лет лечение и реабилитацию прошли 8 056 животных»

Налкыран призвал граждан не прикасаться к раненым диким животным из-за риска заражения зоонозными заболеваниями, которые могут передаваться от животных человеку, а незамедлительно сообщать о них компетентным службам.

Кроме того, ветеринар сообщил, что центр отвечает за лечение и реабилитацию животных, постоянно обитающих в Орманье.

«По состоянию на июль за последние семь лет мы оказали помощь 8 056 животным. Из них 3 253 удалось успешно вернуть в естественную среду обитания», — сказал Налкыран.

Ветеринар подчеркнул, что животные, неспособные самостоятельно выжить в дикой природе, остаются жить в Орманье.

«У нас есть отделение для птиц с ограниченными возможностями. Здесь мы обеспечиваем пожизненное содержание животных, которые уже не смогут вернуться в естественную среду обитания, создаем для них максимально подходящие условия. Посетители могут увидеть этих животных», — сказал он.

Фото : Şahin Oktay/AA

По словам Налкырана, центр оснащен современным оборудованием, соответствующим уровню ветеринарной больницы.

«Мы используем ингаляционное оборудование, отделения интенсивной терапии, анализаторы крови, биохимические анализаторы, микроскопы, рентгеновскую систему CR и множество других медицинских приборов. Наш центр оснащен как полноценная больница. Поэтому мы оказываем помощь животным без необходимости обращаться в университетские клиники», — заключил ветеринар.