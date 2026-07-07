Мероприятие прошло в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре

Состоялась заключительная сессия в рамках мероприятия «Диалоги саммита НАТО» Мероприятие прошло в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре

В Анкаре состоялась заключительная сессия мероприятия «Диалоги саммита НАТО», организованного Турецким атлантическим советом (ATA Turkey) и независимым аналитическим центром Hariciye на полях саммита НАТО.

Мероприятие состоялось в Анкаре при поддержке Турецкой ассоциации промышленников и предпринимателей (TÜSİAD).

В заключительной части выступили председатель Молодежной атлантической договорной ассоциации (YATA) Франсишку Нобре и генеральный секретарь ATA Turkey Эмир Аббас Гюрбюз.

Нобре отметил, что на протяжении 30 лет YATA активно работает над объединением гражданского общества с представителями различных сфер, связанных с вопросами безопасности и обороны, а со временем вышла за рамки этой задачи, охватив более широкие слои общества.

Он обратил внимание на три основные цели: обучение молодежи, повышение ее квалификации и интеграцию. Глава организации подчеркнул, что необходимо стремиться к тому, чтобы молодые люди не только слушали и учились, но и становились активными участниками, вносящими вклад в процессы выработки политики и принятия решений.

Нобре заявил, что участие гражданского общества должно рассматриваться именно в этом ключе, и поблагодарил организации, внесшие вклад в подготовку мероприятия.

Гюрбюз, в свою очередь, рассказал о процессе подготовки и организации мероприятия и выразил благодарность всем партнерам и организациям-соучредителям, содействовавшим его проведению.

