Об этом говорится в статье главы Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттина Дурана под названием «36-й саммит глав государств и правительств НАТО в Анкаре и стратегическая коммуникация Турции»

Саммит НАТО в Анкаре укрепил стратегическую роль Турции в Альянсе Об этом говорится в статье главы Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттина Дурана под названием «36-й саммит глав государств и правительств НАТО в Анкаре и стратегическая коммуникация Турции»

Глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран написал для журнала AA Brifing агентства «Анадолу» статью под названием «36-й саммит глав государств и правительств НАТО в Анкаре и стратегическая коммуникация Турции» .



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Саммит глав государств и правительств НАТО, состоявшийся в 7-8 июля 2026 года в Анкаре, имеет большое значение как для глобальной архитектуры безопасности, так и в плане позиции Турции в этой системе.

Об этом говорится в статье главы Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттина Дурана под названием «36-й саммит глав государств и правительств НАТО в Анкаре и стратегическая коммуникация Турции», опубликованной в журнале AA Brifing агентства «Анадолу».

По его словам, саммит стал «стратегическим рубежом», который по-новому определил положение Турции в НАТО и сделал ее роль в формировании будущего Альянса более заметной.

Глава Управления подчеркнул, что в новых условиях в сфере безопасности «центральная роль» государства определяется уже не только его географическим положением, но и способностью вырабатывать решения, объединять различных участников и формировать общий стратегический язык.

«В этом контексте саммит в Анкаре наглядно продемонстрировал возрастающее значение Турции в рамках НАТО как государства, обеспечивающего безопасность, посредника, регионального лидера и стратегического союзника», - акцентировал он.

Бурханеттин Дуран также отметил, что движущая сила НАТО на протяжении всей истории блока заключалась в способности адаптироваться к новым угрозам и вызовам. По его словам, сегодня Альянс вступил в очередной этап трансформации, который он охарактеризовал как концепцию «НАТО 3.0».

По его мнению, новый подход сформировался на фоне возвращения конвенциональных угроз на восточных рубежах НАТО, усиления соперничества мировых держав и изменения дискуссии о распределении бремени внутри Альянса - от принципа справедливого вклада к перераспределению ответственности между союзниками.

Глава Управления пояснил, что «НАТО 3.0» предполагает формирование более эффективного Альянса, способного трансформировать растущие оборонные расходы в реальный военный потенциал и обеспечивать более сбалансированное распределение обязательств между союзниками.

Дуран добавил, что июльский саммит НАТО в Анкаре стал ключевым этапом формирования этой новой модели Североатлантического альянса. По его словам, это свидетельствует о том, что НАТО продолжает переосмысливать свою роль в ответ на геополитические изменения, а также подтверждает растущее влияние Турции на процессы его трансформации.

Дуран отметил, что Саммит донес до мирового сообщества четыре ключевых послания Турции. По его словам, первое заключается в том, что Турция является не просто союзником НАТО, а одним из ключевых обеспечителей безопасности, обладающим значительным военным, промышленным и оперативным потенциалом.

Вторым посланием, по словам главы Управления, стало осознание того, что сдерживание и дипломатия должны дополнять друг друга. Он подчеркнул роль Турции как посредника, способного поддерживать диалог между сторонами конфликтов и содействовать сохранению единства внутри Альянса.

Третьим посланием Бурханеттин Дуран назвал региональное лидерство Турции. По его словам, Анкара обладает уникальной способностью одновременно играть активную роль в Черноморском регионе, на Кавказе, на Ближнем Востоке и в Средиземноморье, связывая различные направления безопасности.

По его словам, четвертое послание касается стратегического союзничества и более справедливого распределения ответственности внутри НАТО. Дуран подчеркнул, что вклад союзников должен оцениваться не только по уровню оборонных расходов, но и по их реальному участию в обеспечении безопасности, развитию военного потенциала и дипломатическим усилиям.

В заключение глава Управления отметил, что проведение саммита НАТО в Анкаре стало не только успешно организованным мероприятием, но и возможностью представить союзникам видение Турцией будущего Альянса.

По его словам, саммит подтвердил статус Турции как незаменимого союзника НАТО, который укрепляет потенциал сдерживания блока, поддерживает дипломатические каналы, способствует региональной стабильности и вносит практический вклад в обеспечение коллективной безопасности.

[Профессор Бурханеттин Дуран, глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции ]