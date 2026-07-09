Саммит НАТО в Анкаре: от деклараций к практическим действиям Нынешний саммит Североатлантического альянса стал переломным с точки зрения военного планирования

Сибель Дюз, эксперт по вопросам обороны в Фонде политических, экономических и социальных исследований (SETA), подготовила для агентства «Анадолу» аналитическую статью о военных и стратегических итогах саммита НАТО в Анкаре 2026 года.

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Саммит НАТО, состоявшийся в Анкаре 7-8 июля 2026 года, прошел на фоне войны в Украине, напряженности вокруг Ирана и разногласий внутри Альянса. Нынешний саммит стал переломным с точки зрения военного планирования. Главным итогом встречи лидеров стран Альянса стал переход НАТО от политических деклараций к практическим мерам по подготовке к потенциальным затяжным конфликтам высокой интенсивности.

Среди центральных тем саммита оказались не только увеличение оборонных расходов, но и их практическое наполнение: производство боеприпасов, развитие систем ПВО, разведки, беспилотных технологий, цифровой инфраструктуры и устойчивых цепочек поставок.

Одним из ключевых пунктов повестки саммита стала поддержка Украины. Союзники подтвердили долгосрочный характер помощи Киеву, пообещав в 2026 году предоставить военную помощь, оборудование и программу обучения на сумму 70 млрд евро, а также сохранить аналогичный уровень поддержки в 2027 году.

Анкара также стала площадкой для закрепления новой модели распределения ответственности внутри НАТО. Европейские союзники должны взять на себя большую часть расходов на обычные вооружения, производство боеприпасов и расширение промышленной базы, сохраняя при этом тесную кооперацию с США в сфере технологий.

В принятой по итогам саммита Анкарской декларации отражены вопросы недопущения получения Ираном ядерного оружия и обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе. НАТО не становится военным участником возможного конфликта с Ираном, однако кризисы на Ближнем Востоке все сильнее влияют на стратегическую повестку Альянса.

Значительная часть принятых на саммите решений была посвящена оборонной промышленности. На Форуме оборонной индустрии объявлено о новых контрактах на сумму свыше 50 млрд долларов, ориентированных на совместное производство, стандартизацию вооружений и развитие производственных мощностей стран блока.

Среди новых инициатив — программы NATO Front Door, NATO Engine и SYNC, направленные на углубление сотрудничества между Североатлантическим альянсом и сектором оборонной промышленности.

Особое внимание уделено развитию беспилотных систем. НАТО планирует инвестировать 40 млрд долларов в течение пяти лет в развитие ударных и противодроновых технологий, а также расширить подготовку операторов беспилотников.

В сфере противовоздушной обороны Альянс планирует приобрести посредством Агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) 700 ракет Patriot PAC-2 и 200 ракет PAC-3, одновременно наращивая запасы боеприпасов и совершенствуя защиту от дешевых низколетящих угроз.

Отдельный акцент сделан на развитии дальнобойных ударных средств, унификации 155-мм боеприпасов, разработке новых высокоточных вооружений, а также усилении разведывательных, космических и транспортных возможностей НАТО.

Саммит подтвердил трансформацию роли Турции в Альянсе. Анкара рассматривается уже не только в качестве ключевого союзника на юго-восточном фланге, но и как один из центров производства вооружений, поставок военной продукции и развития оборонных технологий. Турция укрепила свои позиции благодаря успешным проектам в сфере беспилотников, систем ПВО, крылатых ракет ATMACA, космических программ и военно-транспортной авиации.

Саммит НАТО в Анкаре стал рубежом, на котором блок начал практическую реализацию курса на ускоренное перевооружение, расширение оборонного производства, стандартизацию вооружений и формирование более технологичной и устойчивой военной архитектуры.

​​[Сибель Дюз, эксперт по вопросам обороны в Фонде политических, экономических и социальных исследований (SETA).]*

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