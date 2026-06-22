Рок-группа Scorpions, прибывшая в Турцию, опубликовала видеообращение для своих поклонников

Aişe Hümeyra Akgün, Nariman Mehdiyev
22 Июня 2026•Обновить: 22 Июня 2026
Группа Scorpions, один из ведущих исполнителей рок-музыки, прибыла в Стамбул для участия в концерте, который состоится 24 июня на стадионе «Бешикташ Тюпраш» при организации BKM.
Согласно заявлению BKM, сразу после прибытия в Стамбул группа сняла специальное видео для своих поклонников.
Выступая от имени группы, Клаус Майне сказал: «Привет, Турция. Мы — Scorpions. Мы только что прилетели в Стамбул и с нетерпением ждем встречи с вами в среду на стадионе «Бешикташ». Ни в коем случае не пропустите этот концерт, потому что мы буквально сотрясём вас, как ураган».
Группа, отмечающая в этом году 60-летие своей карьеры, встретится с меломанами Стамбула в рамках тура «Coming Home — 60 Years of Scorpions».
Группа вновь воссоединится со своими поклонниками на том же стадионе спустя 33 года.