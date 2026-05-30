Религиозный фонд Турции распределил мясо жертвенных животных среди около 2,4 млн нуждающихся в Танзании

Религиозный фонд Турции (TDV) в рамках программы жертвоприношений по доверенности распределил мясо жертвенных животных (курбан) среди 2 млн 367 тыс. 575 нуждающихся жителей Танзании.

Получившие помощь жители выразили благодарность благотворителям из Турции.

Муфтий провинции Кастамону Бекир Дерин, находящийся в Танзании в рамках программы фонда, сообщил корреспонденту «Анадолу», что по всей стране было забито 8 тыс. 150 голов крупного рогатого скота.

Он поблагодарил от имени нуждающихся всех благотворителей, доверивших проведение жертвоприношения TDV.

По его словам, в реализации программы, охватившей 20 различных регионов Танзании, принимали участие 57 тыс. 50 благотворителей . «Мясо жертвенных животных было доставлено 2 млн 367 тыс. 575 братьям и сестрам вместе с приветствием и молитвами нашего народа. Тем самым были укреплены братские связи между нами и вновь возведены мосты духовной солидарности между нашими странами», - сказал он.