Установлено, что FETÖ начала подготовку к перевороту после выборов 1 ноября 2015 года по указанию Фетуллаха Гюлена

Раскрыт процесс подготовки предательства FETÖ 15 июля Установлено, что FETÖ начала подготовку к перевороту после выборов 1 ноября 2015 года по указанию Фетуллаха Гюлена

Следствие установило, что подготовка террористической организации FETÖ к попытке государственного переворота 15 июля началась после парламентских выборов 1 ноября 2015 года, результаты которых не оправдали ожиданий главаря организации Фетуллаха Гюлена.

По указанию Гюлена «гражданские имамы» и военные заговорщики на протяжении восьми месяцев проводили тайные встречи между Анкарой, Стамбулом и Пенсильванией.

Выяснилось, что FETÖ приступила к реализации плана государственного переворота сразу после всеобщих выборов 1 ноября 2015 года.

После того как попытки организации укрепить политическое влияние и захватить государственные структуры через бюрократический аппарат не получили поддержки избирателей, по указанию главаря FETÖ Фетуллаха Гюлена начался восьмимесячный процесс непрерывных тайных совещаний.

Когда попытки организации превратить влияние в бюрократии в политическую силу потерпели неудачу, Гюлен отдал приказ о подготовке переворота. После первого совещания по планированию, состоявшегося 14–15 ноября 2015 года в Пенсильвании, было сформировано ядро заговорщиков.

Группа военных заговорщиков во главе с так называемыми «гражданскими имамами» FETÖ Адилем Оксюзом и Кемалем Батмазом, неоднократно перемещаясь между Анкарой, Стамбулом и штаб-квартирой организации в американском штате Пенсильвания, окончательно доработала план переворота.

В состав группы, сформированной после поездки Адиля Оксюза в США, вошли Кемаль Батмаз, Хакан Чичек, Нуреттин Оруч, Харун Биниш и Озджан Айтулунер.

Первые контакты с членами организации в вооруженных силах эта группа провела 27–31 декабря 2015 года в Анкаре. Отчет о встречах Оксюз и Батмаз незамедлительно доставили в Пенсильванию и представили на утверждение главарю организации.

В первые месяцы 2016 года подготовка к перевороту ускорилась. В январе и марте на конспиративных квартирах в Анкаре состоялась серия встреч с участием высокопоставленных военных.

В рамках этих совещаний заговорщики встречались в столице 9, 16 и 30 января, 20 и 29 февраля, а также 14 марта. Они подробно определяли состояние воинских частей и перечень военнослужащих, которые должны были принять участие в перевороте.

В середине марта собранные данные и подготовленные проекты плана вновь были доставлены в США для утверждения главарем террористической организации.

- Совещания по подготовке переворота в Анкаре

Тайные встречи в Анкаре, проводившиеся с соблюдением строгих мер конспирации, продолжились 30 марта, 5 и 27 мая, а также 4 и 15 июня.

Когда планирование приблизилось к завершающей стадии, Адиль Оксюз, Кемаль Батмаз и Нуреттин Оруч 20–25 июня 2016 года вновь отправились в Пенсильванию. Получив последние указания относительно окончательного плана операции, они вернулись в Турцию.

К началу июля подготовка вступила в завершающую фазу. Под руководством Адиля Оксюза 6, 7, 8 и 9 июля 2016 года в арендованной вилле в Анкаре четыре дня подряд проходили непрерывные совещания.

На встречах с участием высокопоставленных представителей военно-воздушных и сухопутных сил были окончательно определены стратегические объекты в Анкаре и Стамбуле, которые планировалось захватить, государственные служащие, подлежавшие задержанию, а также порядок использования военной техники, вертолетов и боевых самолетов.

За несколько дней до попытки переворота, 12 июля, Адиль Оксюз и Кемаль Батмаз в последний раз отправились в Пенсильванию, где провели с Фетуллахом Гюленом встречу под названием «Итоговая оценка подготовки к перевороту».

Вернувшиеся 13 июля в Стамбул «гражданские имамы» приступили к заключительным проверкам на местах.

В период с 12 по 15 июля в казармах Малтепе, Военно-воздушном училище и Академии военно-воздушных сил в Стамбуле состоялись последние координационные совещания с офицерами-заговорщиками. В эти дни в Военно-воздушном училище находилось большое число генералов и высокопоставленных военных, хотя оно не являлось местом их службы.

После того как 14 июля так называемые «гражданские имамы» организации вновь прибыли в Анкару, вся подготовка к кровавой попытке переворота, запланированной на вечер 15 июля, была завершена.

Однако заговорщики не учли одного: турецкий народ, откликнувшись на призыв своего лидера, выйдет на площади и, рискуя жизнью, окажет несокрушимое сопротивление в защиту национальной воли.