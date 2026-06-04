Развитые страны должны превратить климатические обязательства в реальные действия Министр по вопросам окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум стал гостем «круглого стола» агентства «Анадолу»

Турция в качестве страны, принимающей Конференцию ООН по изменению климата 2026 года (COP31), делает акцент на том, чтобы превратить климатические обязательства в реальные действия и обеспечить справедливое финансирование для развивающихся стран. Об этом заявил министр по вопросам окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум в ходе «круглого стола» агентства «Анадолу».

«На COP31 мы будем обсуждать вопрос о том, чтобы развитые страны выполняли свои финансовые обязательства и оказывали поддержку развивающимся странам, как и мы, а также соответствующим секторам», - сказал глава ведомства.

Конференция ООН по изменению климата (COP31) пройдет в турецком городе Анталья, с 9 по 20 ноября 2026 года.

Курум отметил, что Турция «доносит эти послания до всего мира» в рамках обозначенных ранее 10 приоритетных направлений COP31. По его словам, Анкара призывает мировое сообщество объединили усилия в достижении этой цели.

Министр напомнил, что ожидается участие в Конференции представителей 196 стран и более 100 000 посетителей. При этом он подчеркнул, что молодежь станет одним из ключевых элементов предстоящей конференции.