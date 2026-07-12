Проходит 10 лет со дня попытки военного переворота FETÖ 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота, организованная террористической организацией FETÖ

Прошло 10 лет с попытки военного переворота в Турции, организованного террористической организацией Фетхуллаха Гюлена «Параллельное государство» (FETÖ) 15 июля 2016 года.

С момента своего основания, выдавая себя за религиозную организацию, FETÖ пыталась проникнуть в «микроскопические» структуры государства и различными способами внедрять своих членов в вооруженные силы Турции. В ночь 15 июля FETÖ предприняла попытку государственного переворота.

Корреспонденты «Анадолу» собрали информацию о событиях, приведших к попытке переворота, и о том, что происходило в ту ночь.

Хронология событий

Главарь организации Фетхуллах Гюлен 19 марта 2016 года выступил перед камерой в темно-зеленой робе с призывом к своим сторонникам, в том числе военнослужащим, начать подготовку к перевороту. Получивший этот сигнал, члены организации приступили к активным действиям по подготовке государственного переворота по всей стране. В рамках планирования «руководители» гражданских структур FETÖ с декабря 2015 года неоднократно ездили в США для встреч с Гюленом.

По согласованию с главарями террористической организации, которые должны были руководить переворотом с авиабазы «Акынджы», время начала попытки переворота было перенесено с 3.00 16 июля на 20.30 15 июля.

Сразу после получения приказа для начала переворота, 33 бойца элитных войск (бордовые береты) из Командования специальных сил (ÖKK), оснащенные необходимым оборудованием, собрались на авиабазе «Акынджы» и направились в Главное управление Генерального штаба ВС Турции. Над столицей Турции, Анкарой начали совершать полеты истребители F-16, взлетевшие с авиабазы «Акынджы». Первые сообщения о военной активности появились на телеканалах в 22.28. В экстренном режиме было объявлено о блокировании военными движения на мостах над Стамбульским проливом.

В 23.02 в телефонном интервью телеканалу NTV тогдашний премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что правительство, представляющее народ, продолжает работу, а организаторы мятежа понесут самое суровое наказание. В 23.05 Генеральная прокуратура Анкары возбудила уголовное дело по факту попытки государственного переворота.

Летчики, участвовавшие в попытке переворота, нанесли авиаудары по зданию Управления авиации Главного управления полиции в Гёльбашы, а затем — по зданию Главного управления спецназа полиции. Кроме того, вертолеты, находившиеся под контролем путчистов, обстреляли здание Национальной разведывательной организации (MİT) в районе Енимахалле.

Бывший подполковник Умит Генчер захватил здание телеканала TRT и вынудил телеведущую зачитать заявление о перевороте в эфире. В 00. 24 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в прямом эфире телеканала CNN Türk с историческим обращением, изменившим ход событий. Глава государства призвал граждан выйти на площади и защитить демократию.

У здания Главного командования жандармерии, где собрались граждане, протестующие против мятежников, по людям был открыт огонь с вертолета. В результате атаки погибли 9 человек, десятки получили ранения. В 00.56 летчики-путчисты Мехмет Юрдакул и Ильхами Айгюль нанесли авиаудар по зданию Управления безопасности Анкары с боевого самолета.

Примерно через 10 минут тот же район подвергся повторной атаке — на этот раз со стороны другого пилота-путчиста Мустафы Озкана. У здания Генерального штаба ВС Турции, где граждане собрались с протестом против попытки переворота, путчисты открыли огонь. В результате нападения погибли 36 человек.

Не сумев сломить сопротивление народа, участники переворота нацелились на парламент. С истребителя F-16, пилотируемого бывшими офицерами Хасаном Хюсню Балыкджы и Угуром Узуноглу, был сброшен снаряд на здание Великого национального собрания Турции, в результате чего пострадали 32 человека.

Около 03.00 граждане освободили здание TRT, захваченное путчистами, после чего телеканал возобновил нормальное вещание, а мятежники были переданы полиции. В период с 03.14 до 03.19 пилот-путчист Хюсейн Тюрк сбросил четыре снаряда на телекоммуникационные объекты TÜRKSAT с целью прервать теле- и радиовещание.

Тем временем по призыву президента Реджепа Тайипа Эрдогана все больше граждан начали заполнять городские площади и стратегически важные государственные учреждения, выражая решительное сопротивление попытке переворота.

В стамбульском аэропорту имени Ататюрка, где путчисты захватили контроль над диспетчерской башней, бойцы спецназа полиции нейтрализовали мятежников. Спустя некоторое время самолет ATA, на борту которого находился президент Реджеп Тайип Эрдоган, совершил посадку на взлетно-посадочную полосу. Главу государства у здания аэропорта встретили тысячи граждан.

Вскоре после событий в Стамбуле здание Великого национального собрания Турции вновь подверглось атаке со стороны путчистов. В 03:24 и 03:25 бывший капитан Хюсейн Тюрк дважды сбросил бомбы на парламент с истребителя F-16. В 06:19 бывший лейтенант-пилот Мюслим Маджит сбросил две бомбы в районе развязки возле Президентского комплекса в Анкаре. В результате атаки 15 граждан погибли, еще 7 человек получили ранения.

Попытку переворота подавили за 21 час

Попытка военного переворота, предпринятая в Турции 15 июля 2016 года, была полностью подавлена за примерно 21 час по всей стране.

Благодаря решительному лидерству президента Реджепа Тайипа Эрдогана, самоотверженности народа и преданности Отечеству со стороны сил безопасности, мятеж, организованный членами террористической организации ФЕТÖ, был сорван и не достиг своей цели.

По официальным данным, в результате попытки переворота погибли 253 человека — как гражданские, так и военнослужащие. Для осуществления захвата власти путчисты задействовали около 9 тыс. военных, 35 самолетов, 37 вертолетов, 246 единиц бронетехники, в том числе 74 танка, и почти 4 тыс. единиц стрелкового оружия.

Инициатор попытки переворота умер в Пенсильвании

Террористическая организация, тайно формировавшаяся внутри государства с целью свержения конституционного порядка и проникновения во все «капилляры» власти под прикрытием «параллельной структуры» — включая политику, гражданскую службу, судебную систему, финансовый сектор, армию и полицию, — возглавлялась Фетхуллахом Гюленом, который проживал в штате Пенсильвания, США.

Гюлен обосновался на ферме площадью 130 акров, состоящей из восьми вилл, где под строгой охраной и в условиях секретности он продолжал давать указания своим сторонникам.

Несмотря на семь отдельных запросов Турции о выдаче Гюлена по 27 обвинениям, американские власти не предприняли конкретных шагов для его экстрадиции.

Фетхуллах Гюлен скончался 20 октября 2024 года в кампусе больницы St. Luke’s в городе Монро. Его смерть была официально подтверждена документом, направленным Министерством иностранных дел США турецким властям.