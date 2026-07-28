Премьер-министр Ирака: «Дорога развития» символ экономического сотрудничества между двумя соседними странами Али Зейди отметил, что Ирак стремится к «партнерству, основанному на братстве»

Премьер-министр Ирака Али Зейди заявил во вторник, 28 июля, что его визит в Анкару направлен на укрепление давних связей между Ираком и Турцией, подчеркнув приверженность обеих стран к углублению сотрудничества.

«Наш визит — это не просто вопрос протокола, а знак укрепления отношений, уходящих корнями в глубину веков», — сказал Зейди во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам двусторонней встречи лидеров.

Премьер отметил, что Ирак стремится к «партнерству, основанному на братстве». По его словам, обе страны, в частности, работают над проектом «Дорога развития» — крупной инфраструктурной инициативой, призванной соединить страны Персидского залива с мировыми рынками через Ирак.

«География по своей природе дала нам две реки. Теперь мы хотим третью реку. Пусть это будет река экономики, и это, конечно же, — «Дорога развития», — сказал Али Зейди, охарактеризовав проект как символ экономического сотрудничества между двумя соседними странами.