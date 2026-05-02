Президент Эрдоган: 2026–2035 годы объявлены Десятилетием семьи и демографии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что период с 2026 по 2035 год объявлен «Десятилетием семьи и демографии». Об этом турецкий лидер сообщил, выступая на мероприятии в Стамбуле, посвященному «Видению Десятилетия семьи и демографии на период 2026–2035 г.г.»

Президент Эрдоган отметил, что ослабление института семьи ведет к ослаблению общества, тогда как «сильная семья» формирует «сильных людей» и, как следствие, «сильное общество».

Турецкий лидер обратил внимание на то, что в стране растет возраст вступления в брак и увеличивается число разводов, что приводит к снижению уровня рождаемости.

«С 2017 года коэффициент рождаемости опустился ниже уровня воспроизводства населения — 2,1. Доля пожилого населения в нашей стране достигла 11,1%. Более того, численность пожилого населения, проживающего в сельской местности, превысила численность детского населения»,— сказал он.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что Турция по – прежнему моложе стран ЕС на 10 лет и власти уже принимают меры для снижения рисков в будущем.

Президент Эрдоган также обозначил ключевые приоритеты в сфере демографии.

«Наш первый стратегический приоритет — защита института семьи и будущих поколений. Второй приоритет — укрепление института брака. Третий приоритет — повышение рождаемости, четвертый — качественное образование молодежи и благополучие пожилых людей. Пятый и последний стратегический приоритет — развитие сельских районов и сбалансированное распределение населения», - указал он.

Кроме того, последняя неделя мая будет ежегодно отмечаться как «Национальная неделя семьи» с целью повышения общественной осведомленности, - добавил турецкий лидер.