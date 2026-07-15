Президент Турции выступил на церемонии в парламенте, посвященной годовщине неудавшейся попытки госпереворота, устроенной террористической организацией FETÖ 15 июля 2016 года

Президент Эрдоган: 15 июля стойкость турецкого народа сорвала вероломную попытку госпереворота Президент Турции выступил на церемонии в парламенте, посвященной годовщине неудавшейся попытки госпереворота, устроенной террористической организацией FETÖ 15 июля 2016 года

Благодаря стойкости турецкого народа попытка государственного переворота, предпринятая в стране 15 июля 2016 года террористической организацией Фетуллаха Гюлена (FETÖ) была сорвана, а стоявший за ней «империалистический проект» потерпел поражение.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, выступая на церемонии в Великом национальном собрании Турции (парламенте), посвященной годовщине событий 15 июля 2016 года.



В Турции в среду, 15 июля, отмечают День демократии и национального единства. Государственный праздник был учрежден в память о гражданах, погибших при отражении попытки государственного переворота, организованной в ночь с 15 на 16 июля 2016 года сторонниками террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

Глава государства подчеркнул историческую роль парламента в защите национальной воли турецкого народа.

«Спустя столетие после победы над оккупантами 15 июля Великое национальное собрание вновь дало отпор марионеткам империализма», - сказал турецкий лидер.

По его словам, даже спустя 10 лет силы, потерпевшие поражение 15 июля, продолжают ждать возможности для осуществления своих «зловещих замыслов».

Президент заявил, что террористы FETÖ, «продавшие свои души и достоинство всего лишь за доллар», продолжают «служить заклятым врагам Турции».

По словам президента, достижения Турции за последнее десятилетие в сфере обороны, экономики, безопасности и внешней политики стали возможны благодаря ликвидации влияния FETÖ.

«Пусть никто не сомневается: строительство «Столетия Турции», которое FETÖ пыталась сорвать, уже началось», - заявил Эрдоган.

Глава государства также призвал не забывать о характере угрозы, с которой столкнулась страна в лице FETÖ. «Мы должны помнить, что имеем дело с менталитетом, который использует демократию в своих целях, проникает в государственные структуры для захвата власти и направляет оружие против собственного народа», - подчеркнул президент Турции.