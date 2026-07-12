Президент Эрдоган: шейх Хамад бин Халифа Аль Тани внес важный вклад в укрепление связей Турции и Катара Глава турецкого государства выразил соболезнования катарскому народу в связи со смертью бывшего эмира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнование в связи с кончиной бывшего эмира Катара шейха Хамада бин Халифы Аль Тани.

В публикации в социальной сети турецкой платформы NSosyal, глава государств отметил, что с глубокой скорбью воспринял сообщения о кончине шейха Хамада бин Халифы Аль Тани и назвал его дорогим другом.

«Возношу молитвы Всевышнему о милости к нему. Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани был моим соратником на международной арене еще в бытность мою премьер-министром. Я был свидетелем его искренних усилий, направленных на благополучие исламского мира, стабильность нашего региона и процветание катарского народа», - отметил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Аль-Тани внес огромный вклад в достижение нынешнего уровня политических, торговых, военных, гуманитарных и культурных отношений между Турцией и Государством Катар.

«От себя лично, от имени моей семьи и всего турецкого народа выражаю искренние соболезнования дорогому брату — эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль-Тани, а также семье покойного, братскому катарскому народу и всему исламскому миру»,- следует из публикации.