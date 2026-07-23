Президент Эрдоган: Хатай продолжает развиваться в соответствии с целями «Века Турции» Турецкий лидер по случаю 87-й годовщины воссоединения Хатая с Турцией заявил, что регион остается символом единства страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что провинция Хатай, на протяжении веков являвшаяся неотъемлемой частью общей цивилизации, культуры и братства, сегодня продолжает свое развитие в соответствии с целями концепции «Век Турции».

В своем послании, опубликованном по случаю 87-й годовщины воссоединения Хатая с Турцией, Эрдоган отметил, что страна вновь с гордостью и благодарностью вспоминает одну из самых значимых вех своей истории.

Президент подчеркнул, что вхождение Хатая в состав Турции 23 июля 1939 года стало одной из наиболее выдающихся побед, отражающих единство народа, его веру в справедливость своего дела и силу турецкой дипломатии.

«Хатай, который на протяжении веков был неотъемлемой частью общей цивилизации, общей культуры и атмосферы братства, сегодня продолжает свое развитие в соответствии с целями „Века Турции“. Этот древний город, где на протяжении истории в мире сосуществовали представители различных религий, культур и цивилизаций, остается одним из самых ярких символов нашего единства и сплоченности. После землетрясений 6 февраля мы, как государство и народ, мобилизовали все наши возможности, чтобы вновь поставить Хатай на ноги. Мы сделаем все, чтобы Хатай стал еще более сильным, процветающим и устойчивым городом, и возродим этот древний край в гораздо более прекрасном виде», — говорится в послании Эрдогана.

По случаю памятной даты президент почтил память основателя Турецкой Республики Гази Мустафы Кемаля, первого президента Государства Хатай Тайфура Сёкмена, а также всех государственных деятелей, героев и павших, внесших вклад в воссоединение Хатая с Турцией.

Эрдоган также передал приветствия жителям Хатая и всем гражданам страны.