Президент Турции выступил на проходящем в Стамбуле 3-м Всемирном саммите исламской экономики

Президент Эрдоган: финансовые кризисы невозможно предотвратить без справедливой экономической модели Президент Турции выступил на проходящем в Стамбуле 3-м Всемирном саммите исламской экономики

Финансовые кризисы невозможно предотвратить без перехода к экономической и финансовой модели, основанной на принципах справедливости, нравственности, производства и равноправного распределения.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на проходящем в Стамбуле 3-м Всемирном саммите исламской экономики.

Глава государства подчеркнул, что озвученный Турцией тезис «Более справедливый мир возможен» подразумевает,что «человечество не должно быть заковано в рамках какой-либо конкретной системы в экономике и международных отношениях».

Турецкий лидер также отметил, что партнерское финансирование (исламский банкинг – ред.) представляет собой «более справедливую и безопасную модель не только для мусульман,но и для всего мира».