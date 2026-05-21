Президент Эрдоган: Турция продолжит защищать общечеловеческие ценности от «сообщества геноцида»

Abdulrahman Yusupov, Ekip
21 Май 2026•Обновить: 21 Май 2026
Турция продолжит защищать общечеловеческие ценности от сообщества геноцида, убивающего женщин, детей и стариков в Газе и Ливане.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в рамках многонациональных учений EFES-2026.
Глава государства отметил, что «турецкая армия является гарантом безопасности как своей страны, так и ключевым гарантом регионального и международного мира, спокойствия и стабильности».
«Турция будет и впредь отстаивать мир и стабильность перед лицом тех, кто делает ставку на войну и хаос»,- заявил турецкий лидер.
Политик добавил, что Анкара стремится к налаживанию новых партнерских отношений в сфере оборонной промышленности «на основе взаимной выгоды и уважения».