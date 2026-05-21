Президент Эрдоган: Турция продолжит защищать общечеловеческие ценности от «сообщества геноцида» Президент Турции выступил с речью в рамках многонациональных учений EFES-2026

Турция продолжит защищать общечеловеческие ценности от сообщества геноцида, убивающего женщин, детей и стариков в Газе и Ливане.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в рамках многонациональных учений EFES-2026.

Глава государства отметил, что «турецкая армия является гарантом безопасности как своей страны, так и ключевым гарантом регионального и международного мира, спокойствия и стабильности».

«Турция будет и впредь отстаивать мир и стабильность перед лицом тех, кто делает ставку на войну и хаос»,- заявил турецкий лидер.

Политик добавил, что Анкара стремится к налаживанию новых партнерских отношений в сфере оборонной промышленности «на основе взаимной выгоды и уважения».