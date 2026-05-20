Президент Эрдоган: Турция поддерживает суверенитет и целостность Судана Президент Турции провел встречу с премьером Судана

В ходе встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Судана Камилем Идрисом обсуждены двусторонние отношения между, а также региональная и международная тематика.

Об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций при Администрации президента Турции.

Президент Эрдоган отметил, что Анкара нацелена на дальнейшее развитие связей с Суданом.

Глава государства подчеркнул, что Турция сохраняет решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Судана.

Президент Эрдоган заверил, что Турция прилагает дипломатические усилия для прекращения конфликта в Судане и запуска там всеобъемлющего политического процесса.

По его словам, Турция намерена расширять объем гуманитарной помощи, предоставляемой Судану.

Переговоры прошли в Президентском комплексе в Анкаре.

С турецкой стороны на встрече также присутствовали вице-президент Джевдет Йылмаз, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы и глава Управления коммуникаций при Администрации президента Бурханеттин Дуран.