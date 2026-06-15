Президент Эрдоган: Турция и Азербайджан едины на основе принципа «Одна нация, два государства»

Koray Taşdemir, Abdulrahman Yusupov, Ekip
15 Июня 2026•Обновить: 15 Июня 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем национального спасения, отмечаемым 15 Июня.
Глава государства распространрил соответствующее обращение в соцсети турецкой платформы NSosyal.
Турецкий лидер подчеркнул единство двух стран на основе принципа «Одна нация, два государства».
«От всего сердца поздравляю Азербайджан с Днем национального спасения. Передаю приветствия и любовь Турции нашим азербайджанским братьям и сестрам, с которыми мы являемся детьми одной нации и двух гоударств и объдинены единством сердец», - говорится в публикации.