Президент Эрдоган: Турция и Азербайджан едины на основе принципа «Одна нация, два государства» Турецкий лидер поздравил Азербайджан с Днем национального спасения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем национального спасения, отмечаемым 15 Июня.

Глава государства распространрил соответствующее обращение в соцсети турецкой платформы NSosyal.

Турецкий лидер подчеркнул единство двух стран на основе принципа «Одна нация, два государства».

«От всего сердца поздравляю Азербайджан с Днем национального спасения. Передаю приветствия и любовь Турции нашим азербайджанским братьям и сестрам, с которыми мы являемся детьми одной нации и двух гоударств и объдинены единством сердец», - говорится в публикации.