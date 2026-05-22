Президент Эрдоган: Турция играет ключевую роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности Президент Турции выступил на 2-м Стамбульском саммите по природным ресурсам

Турция является ключевым мостом, транзитным пунктом и связующим звеном между богатыми энергетическими ресурсами регионами и странами, которые в них нуждаются.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 2-м Стамбульском саммите по природным ресурсам.

«За последний период Турция зарекомендовала себя в качестве надежного партнера в сфере транспортировки энергоносителей и ключевого участника мирного процесса. В ходе данного процесса вновь подтверждена незаменимость Турции в обеспечении надежных энергопоставок»,-сказал турецкий лидер.

Глава государства отметил, что Турция располагает масштабной энергетической инфраструктурой, позволяющей ей получать природный газ от более 50 компаний из 39 стран.

«Благодаря терминалам СПГ, плавучим установкам для хранения и регазификации СПГ, инвестициям в хранилища и трубопроводам Турцию вошла в число крупнейших энергетических хабов Европы»,-сказал он.

Президент акцентировал историческое значение начатой Турцией глубоководной разведки у берегов Сомали, ставшей первой зарубежной морской буровой миссией страны.

Он также отметил, что Турция взаимодействует с новыми властями Сирии в горнодобывающей и нефтяной отраслях.

«Наша конечная цель заключается в том, чтобы обеспечить полную независимость в энергетике, так же, как и в оборонной промышленности»,-резюмировал политик.