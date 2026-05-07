Президент Эрдоган торжественной церемонией встретил президента Алжира Абдельмеджида Теббуна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган торжественной церемонией встретил президента Алжира Абдельмеджида Теббуна, находящегося с визитом в Турции.



Всадники встретили служебный автомобиль Теббуна на проспекте перед президентским комплексом и сопроводили его до протокольного входа.



Президент Эрдоган встретил Теббуна у главного входа в комплекс. После того как Эрдоган и Теббун заняли свои места на церемониальной площадке, оркестр исполнил гимны двух стран. На церемонии были представлены флаги 16 турецких государств, существовавших в истории, в честь высокого гостя был произведен 21-залповый салют.



Теббун поприветствовал парадный отряд Гвардейского полка.. Лидеры двух стран представили друг другу свои делегации.



Президент Эрдоган и Теббун перед флагами Турции и Алжира и позировали для прессы.

После встречи президент Эрдоган и Теббун примут участие в церемонии подписания соглашений и совместной пресс-конференции. Эрдоган устроит официальный ужин в честь Теббуна и вручит ему Государственный орден Турецкой Республики.



На церемонии также присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр по делам семьи и социальных услуг Махинур Оздемир Гёкташ, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр внутренних дел Мустафа Чифтчи, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр, министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли, министр торговли Омер Болат, глава Управления по коммуникациям администрации президента Бурханеттин Дуран, руководитель аппарата президента Хасан Доган, генеральный секретарь администрации президента Хаккы Сусмаз, главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч, глава Финансового управления администрации президента Бурак Даглыоглу, а также губернатор Анкары Якуп Джанболат.