Президент Эрдоган: саммиты НАТО и ОТГ превратят Анкару в мировой дипломатический центр

Международный престиж и известность столицы Турции Анкары значительно возрастут благодаря предстоящим там саммитам НАТО и Организации тюркских государств,

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.

По словам президента, запланированные масштабные события будут способствовать превращению Анкары в мировой дипломатический центр.

«(Благодаря саммитам НАТО и Организации тюркских государств) международная репутация Анкары возрастет как никогда прежде, и наша столица зарекомендует себя в качестве центр глобальной дипломатии», - сказал, в частности, турецкий лидер.