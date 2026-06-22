Президент Эрдоган: саммиты НАТО и ОТГ превратят Анкару в мировой дипломатический центр

Abdulrahman Yusupov, Ekip
22 Июня 2026•Обновить: 22 Июня 2026
Международный престиж и известность столицы Турции Анкары значительно возрастут благодаря предстоящим там саммитам НАТО и Организации тюркских государств,
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.
По словам президента, запланированные масштабные события будут способствовать превращению Анкары в мировой дипломатический центр.
«(Благодаря саммитам НАТО и Организации тюркских государств) международная репутация Анкары возрастет как никогда прежде, и наша столица зарекомендует себя в качестве центр глобальной дипломатии», - сказал, в частности, турецкий лидер.