Президент Эрдоган принял верительные грамоты послов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию ЕС, а также послов Республики Корея, Кувейта, Малайзии и Монголии.

В ходе приема, состоявшегося в президентском комплексе в Анкаре, глава делегации ЕС Айво Орав, посол Республики Корея Сукджон Бу, посол Кувейта Мухаммед Мерзук Салман Аль-Шабо, посол Малайзии Адлан Мохд Шаффик и посол Монголии Очир Лхагвасурен вручили президенту верительные грамоты.

Представив сотрудников своих посольств и членов своих семей, послы сфотографировались с Эрдоганом на память.

Затем президент Эрдоган провел отдельные встречи с каждым из послов.